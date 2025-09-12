Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe a venit cu o reacție după ce activistul Charlie Kirk a fost împușcat în timpul unei dezbateri. Aceasta îl laudă pentru pozițiile care corespundeau cu viziunea Moscovei despre trecutul sovietic al Ucrainei.

„Răutatea propagandei ucrainene cu privire la uciderea activistului american Charlie Kirk demonstrează că Occidentul a creat din Kiev un „monstru sângeros”, susține purtătoarea de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova.

„Kirk l-a numit pe Zelenski „o marionetă a CIA”, care și-a condus propriul popor ucrainean la măcel, iar el, Kirk, s-a pronunțat împotriva livrărilor de arme către Ucraina și considera Crimeea o parte inerentă a Rusiei. Da, a făcut asta. Iar acum aceste pagini publice ucrainene se bucură că omul care avea propria opinie asupra acestei chestiuni a fost împușcat. Nu este aceasta dovada că, sprijinind regimul de la Kiev, Occidentul a crescut un monstru sângeros?”, a spus ea.

Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât.

El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice. La fel ca Donald Trump înaintea sa, influencerul Charlie Kirk a fost miercuri ţinta unui foc de armă în timp ce găzduia un eveniment la Universitatea Valley din Utah.

Editor : A.R.