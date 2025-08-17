Noile linii directoare, emise pentru profesorii ruși, le impun acestora să supravegheze mai atent studenții străini - de la cuvintele pe care le folosesc în clasă până la site-urile web pe care le vizitează - în încercarea de a identifica potențiale „tendințe criminale”. Instrucțiunile, stabilite de ministerele regionale ale Educației, semnalează discuțiile frecvente pe teme politice și religioase, precum și atitudinile disprețuitoare față de „valorile rusești” și simbolurile statului, ca potențiale semne de avertizare, arată Meduza.

Profesorii ruși au primit instrucțiuni să monitorizeze ceea ce spun elevii străini în clasă, căutând semne ale unor posibile „tendințe criminale”. Potrivit Vedomosti, acest lucru este prevăzut în liniile directoare publicate pe site-urile ministerelor Educației din Republica Bashkortostan și din regiunile Sverdlovsk și Smolensk din Rusia.

Documentele îi instruiesc pe profesori să fie atenți la expresiile din lucrările scrise ale elevilor, care ar putea sugera o atitudine disprețuitoare față de memoria istorică, valorile tradiționale rusești sau simbolurile statului. De asemenea, ei îi îndeamnă pe educatori să observe modul în care elevii străini răspund la „Conversații importante”, seria de lecții „patriotice” introduse în Rusia după începerea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Profesorilor li se recomandă, de asemenea, să ia notă dacă elevii încep să vorbească mai des despre subiecte politice, sociale sau religioase - în special dacă exprimă „opinii extreme” sau dau „semne de intoleranță”. Interesul pentru site-urile web care conțin „conținut șocant” sau „informații distructive” este, de asemenea, semnalat ca fiind un motiv de îngrijorare.

Pentru a obține ceea ce ghidul numește o „imagine obiectivă”, profesorii sunt încurajați să realizeze sondaje anonime și conversații individuale cu elevii în contexte informale. Pentru „prevenirea acțiunilor ilegale”, școlilor li se spune că pot organiza „activități generale” menite să insufle „valorile spirituale și morale ale Rusiei”, să predea noțiunile de bază ale legii, să promoveze eticheta socială și să sublinieze prioritățile naționale și memoria istorică a țării.

Vsevolod Lukhovitsky, copreședinte al sindicatului profesorilor Uchitel, a declarat pentru Vedomosti că școlile pot decide singure dacă să adopte aceste recomandări. El a susținut că formularea este problematică.

De ce ar trebui să îi determinăm în mod deliberat pe profesori să creadă că tocmai copiii cetățenilor străini vor purta conversații ilegale?

Psihologul de familie Anastasia Kotelnikova a declarat pentru Vedomosti că adunările punctuale despre valori și lege rareori schimbă comportamentul. „Valorile nu ar trebui să fie o prelegere - ar trebui să fie un mediu”, a spus ea. „Prin reguli, dezvoltarea abilităților, activități comune și disciplină consecventă și previzibilă.”

Ministerul Educației a declarat că liniile directoare au fost elaborate împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Științei și Învățământului Superior, cu contribuția personalului de la Universitatea de Stat din Moscova pentru Psihologie și Educație.

Pe 12 august, parlamentarii din Duma de Stat au introdus un proiect de lege care ar obliga studenții străini din școlile publice din Rusia să plătească taxe de școlarizare. Autorii proiectului de lege susțin că numărul „copiilor migranți” din școlile rusești a crescut, ceea ce a dus la supraaglomerare, la o sarcină de lucru mai mare pentru profesori și la necesitatea creșterii salariilor acestora.

La începutul lunii, Alexander Reut, directorul departamentului Ministerului Educației pentru politica de stat în general și educația preșcolară, a declarat că ideea de a percepe taxe de școlarizare studenților străini ar încălca Constituția Rusiei.

