Video Mark Rutte transmite un mesaj dur Kremlinului: un atac nuclear ar avea consecințe „devastatoare”

Mark Rutte. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia va trebui să înfrunte consecințe „devastatoare” dacă va decide să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, pe fondul exercițiilor militare comune în curs cu Belarus, anunță Ukrinform.

Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO care va începe joi la Helsingborg, în Suedia, Rutte a spus că Alianța monitorizează îndeaproape exercițiile, potrivit unui corespondent al agenției Ukrinform.

„Ei știu că, dacă se va întâmpla asta, reacția va fi devastatoare”, a spus Rutte.

Referindu-se la exercițiile în curs, el a subliniat că NATO monitorizează aceste exerciții. Rutte a subliniat, de asemenea, că Statele Unite vor continua să sprijine Europa în chestiuni legate de descurajarea nucleară și apărare.

Șeful NATO a discutat și despre decizia SUA de a retrage circa 5.000 de militari din Europa, despre care a spus că „nu va avea impact” asupra capacităţii alianței de a se apăra.

„În ceea ce priveşte acest anunţ, cei 4.000 până la 5.000 de soldaţi, este vorba de rotaţii care nu au impact asupra planurilor de apărare ale NATO”, a declarat el în faţa presei la Bruxelles, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. 

Rutte a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc „într-un mod structurat”.

