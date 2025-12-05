Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte

Soldatul rus a intrat într-o casă abandonată, a ales o cameră mică, a aruncat o grenadă în ea și a întins brațul stâng. Explozia i-a sfâșiat membrul cu șrapnelul. Câteva săptămâni mai târziu, stătea într-un spital, senzația care îl domina nu era durerea arzătoare, ci ușurarea copleșitoare. Împotriva tuturor probabilităților, ieșise viu de pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, relatează The Times.

Cu fiecare an care trece de la invazia lui Vladimir Putin, mii de soldați ruși, prinși între dronele Kievului și brutalitatea propriilor comandanți, aleg să dezerteze. Deși Kremlinul nu publică statistici oficiale, dovezile sugerează că mai mulți soldați decât oricând își părăsesc posturile.

Voluntarii din cadrul organizației Go Through the Forest, un grup condus de exilați ruși care ajută bărbații să evite serviciul militar în război, spun că au ajutat mai mulți dezertori în 2025 decât în anii precedenți. Instanțele militare ruse au pronunțat cel puțin 18.000 de condamnări din 2022, potrivit cercetărilor efectuate de mass-media independentă pe baza dosarelor incomplete ale instanțelor. Se estimează că numărul real este mult mai mare.

Până în vara anului 2025, numărul soldaților ruși care au dezertat era de aproape șase ori mai mare decât în ianuarie 2024, iar rata anuală pare să se fi dublat, potrivit organizației ucrainene de informații open-source Frontelligence Insight, pe baza documentelor interne ale unităților ruse. Aceasta a estimat că 70.000 de soldați vor abandona armata rusă în acest an, aproximativ 10% din forțele ruse din Ucraina.

Kievul se confruntă, de asemenea, cu o problemă considerabilă legată de dezertare, deși datele sunt mai ușor de obținut. Din 2022 până în iulie anul acesta, au fost înregistrate 202.997 de dosare penale pentru absență nemotivată, iar 15.564 de persoane au fost acuzate oficial de această infracțiune, potrivit procurorilor.

Având în vedere că accesul presei occidentale la partea frontului controlată de Kremlin este restricționat, discuțiile cu dezertorii sunt una dintre singurele modalități de a afla din prima sursă experiența de război a soldaților ruși. Numele acestor bărbați și detaliile privind țara în care sursa citată i-a întâlnit au fost păstrate confidențiale pentru a-i proteja pe ei și familiile lor de represalii.

„O formă modernă de sclavie”

Nikolai, în vârstă de 34 de ani, încearcă să ignore ororile verii: dronele, cadavrele și mirosul. Dar uneori, spune el, strângând o țigară, „îi scapă”. Avocat dintr-un oraș industrial din extremul est al Rusiei, s-a trezit pe front „din prostie”. Salariul său a scăzut drastic după invazie. Compania sa se baza pe afaceri internaționale care au dispărut odată cu sancțiunile.

A renunțat pentru a o lua de la capăt și a câștiga mai mult într-un alt oraș. Nu a funcționat, s-a întors acasă și, la jumătatea lunii ianuarie 2025, pus la colț și având nevoie de bani, a semnat un contract cu armata rusă. „Trump venea la putere și toată lumea spunea că războiul se va termina”, spune el. „Pe valul acela, mulți oameni s-au înrolat. La fel și eu.” A urmat zece zile de instrucție la o bază locală, apoi a fost transportat via Rostov la un lagăr de instrucție din Mariupol, în estul Ucrainei.

Acolo, și-a dat seama de greșeala pe care o făcuse. „Când semnezi un contract, nu mai poți pleca”, explică el. „E ca o formă modernă de sclavie. Nu ai niciun drept. Îți iau telefonul, pașaportul și documentele. E aproape imposibil să evadezi.” După o perioadă neobișnuit de lungă petrecută în tabăra de antrenament, a fost repartizat într-o unitate de asalt și, în mai, trimis pe front. „Toată lumea știe că o unitate de asalt echivalează cu moartea”, spune el.

În cea mai mare parte a verii, unitatea sa a menținut pozițiile defensive și nu a avansat. Totuși, au suferit pierderi grele din cauza dronelor, artileriei și minelor ucrainene. „Mergi pe poteci presărate cu cadavre: unele ale noastre, altele ale lor. Nimeni nu le evacuează, așa că putrezesc acolo”, își amintește el. „Era vară, așa că mirosul cadavrelor se simțea peste tot.”

Disperați după apă, bărbații au fost nevoiți să scormonească printre cadavrele în descompunere, în speranța că vor „găsi o sticlă aici sau un pachet de țigări acolo”. Până la sfârșitul lunii iulie, din unitatea sa inițială de aproximativ 45 de oameni, el estimează că au mai rămas doar cinci. „Te obișnuiești destul de repede. Ieri beai cafea împreună, astăzi afli că sunt deja morți. Este un sistem. Acela a murit. Apoi apar fețe noi în jurul tău. Apoi și ei mor.”

Atunci a venit ordinul de avansare. În acel moment, Nikolai, știind că nu mai voia să lupte, și-a dat seama că avea trei opțiuni: să se sinucidă, să se predea sau să găsească cumva drumul către un spital militar.

Atunci, un grup de bărbați care știau că nu vor mai merge mai departe, că nu vor mai purta arme, au discutat despre armele care i-ar putea duce acasă. Un soldat mobilizat, a cărui insignă arăta că supraviețuise pe front cu luni sau ani mai mult decât colegii săi, i-a spus lui Nikolai că grenadele funcționează, dar „nu orice grenade”.

Spre deosebire de șrapnelul așa-numitelor grenade „lemon”, care este grosier și mai susceptibil să rupă artere și ligamente importante, grenadele RGD-5 de fabricație sovietică se sparg în bucăți mai mici, ceea ce le face o alegere mai populară pentru dezertori. Alte opțiuni pentru Nikolai includeau călcarea pe o mină ucraineană „petal” sau „gingerbread”. Într-un război cu drone, în care gloanțele sunt rareori trase, să te împuști singur în picior era exclus.

Așa că Nikolai și-a părăsit poziția, a mers până la cea mai apropiată așezare și, cu o grenadă RGD, și-a rănit brațul.

„Sigur că a fost cam înfricoșător”, spune Nikolai. „Dar nu voiam să lupt. Aveam de ales între un glonț în cap și asta. Știi că un șobolan își poate roade propria labă pentru a supraviețui. A fost înfricoșător, dar nu atât de dureros.”

Însângerat, cu degetele rupte și carnea sfâșiată, s-a târât până la cel mai apropiat punct de evacuare pentru răniți.

El a fost evacuat în Rusia și de acolo a părăsit țara în timp ce se afla în concediu medical. „Rusia nu are nicio intenție să pună capăt acestui conflict”, spune el când se gândește la actualele eforturi diplomatice pentru pace. „Conducerea rusă nu este deloc pregătită să discute despre pace. Pierderile sunt pur și simplu enorme, monstruoase.”

Dacă ar fi să spunem ceva, Nikolai crede că, cel puțin pentru publicul intern, regimul folosește negocierile de pace ca mijloc de a încuraja mai mulți bărbați să se înroleze în armată. „[Kremlinul] încă încearcă să atragă oamenii în acest fel: «Trump s-a întors, [trimisul special al SUA Steve] Witkoff vine aici, totul se va termina în curând. Deci, ce e rău în a semna un contract?»”.

„Nu puteam rămâne pe margine”

Înalt, impunător și pasionat de sport, Anton își terminase deja serviciul militar obligatoriu și petrecuse doi ani ca aspirant în marina rusă când s-a înrolat. Tânărul de 27 de ani, originar din extremul est al Rusiei, a părăsit marina înainte chiar de începerea a ceea ce el numește „operațiunea militară specială” din Ucraina. A ratat valurile de mobilizare, dar în noiembrie 2023, urmând pașii tatălui său – un ofițer recent pensionat care a servit în Ucraina – a semnat un contract pe un an. „Tatăl meu este autoritatea supremă în viața mea”, spune el. „Nu puteam rămâne pe margine.”

S-a înrolat special pentru a fi șef de echipă într-o unitate de asalt, dar a fost repartizat la apărarea aeriană. Anton crede că a fost probabil favorizat datorită experienței sale, având gradul de subofițer după ce a servit în marină. La început, a monitorizat și a încercat să doboare elicoptere ucrainene, apoi drone kamikaze. „E greu acolo”, spune el. „Se sapă mult, se cară mult. Sunt o persoană rezistentă, puternică. Nu puteam să stau acasă știind că camarazii mei erau acolo”.

Știind că a avut norocul să nu fie trimis să atace pozițiile ucrainene și dorind să nu iasă în evidență, s-a grăbit să se întoarcă după prima sa permisie. La întoarcere, încrederea sa în „operațiune” a început să se clatine.

Într-o zi, când unitatea sa a fost trimisă să ocupe poziții în tranșee din care ucrainenii se retrăseseră recent, a văzut că acestea erau împodobite cu icoane și cruci. Când, câteva săptămâni mai târziu, un preot ortodox rus a venit să „sfințească armele”, Anton l-a întrebat de ce, atunci când un creștin, un rus, îndreaptă arma către altul, biserica spune că este bine, dar când ucrainenii trag în ruși, este rău. El își amintește că preotul i-a răspuns: „Ei fac greșeala, nu tu. Nu erau obligați să ia armele, dar au făcut-o”.

Răspunsul nu i-a convenit lui Anton. La sfârșitul contractului său, în noiembrie, a așteptat până în mai, când s-a întors acasă, în Siberia, pentru a cere sfatul unui avocat cu privire la modul în care ar putea scăpa de armata. A dus cazul chiar și la o curte de apel din orașul său, dar a fost amenințat cu închisoarea pentru dezertare. În cele din urmă, după ce trei bărbați în civil au spart ușa casei mamei sale, a fugit.

„În adăposturi, șoarecii îți aleargă pe picioare în timp ce dormi”, spune Anton, care nu mai ține legătura cu tatăl său. „Între timp, politicienii dorm în paturi mari și albe, mănâncă din farfurii de aur, se bucură de suite de hotel și de educație universitară pentru copiii lor. În timp ce unii încearcă să încheie afaceri, oamenii din adăposturi pur și simplu putrezesc.”

„Voiam doar să-mi schimb viața”

Înainte de a fi recrutat, Alexander, în vârstă de 21 de ani, lucra ca conductor de tren și susține că avea o poziție „anti-război”. A fost chemat la serviciul militar în toamna anului trecut, împreună cu mii de tineri, și a fost repartizat într-o unitate ceremonială dintr-un mare oraș din sudul Rusiei, având sarcina de a sta de veghe la bază și de a participa la înmormântările celor morți.

Apoi a făcut „cea mai gravă și mai mare greșeală” din viața lui și, la începutul acestui an, a decis să semneze un contract. „Voiam doar să-mi schimb viața”, spune el. Pentru un tânăr fără casă, mașină sau rețea de sprijin, banii erau atractivi.

În scurt timp, a fost trimis la un post de comandă din regiunea Donețk, unde urma să se ocupe de harta unui comandant de divizie. De două ori pe săptămână, tipărea o hartă nouă, pe care marca pozițiile rusești și ucrainene, pe diverse tablete și ecrane. Lucra într-un post de comandă, unde ecranele arătau fluxuri de drone care loveau pozițiile ucrainene. A fost martor la modul în care ofițerii își păcăleau propriii superiori, spune el.

Într-o zi, când generalul Gerasimov, comandantul suprem al armatei ruse, urma să viziteze Belarusul împreună cu o delegație, Alexander a primit o sarcină neobișnuită: „Am primit un fișier electronic. L-am deschis și șeful meu mi-a spus să printez hărțile din acest fișier trimis de statul major general. Acestea erau diferite de hărțile noastre cu câțiva kilometri. Era o minciună sfruntată.”

La acel moment, Alexander decisese deja că voia să plece, îngrozit de distrugerea din jurul său. În timp ce se afla în concediu în Rusia, în luna următoare, a părăsit țara. În ceea ce privește negocierile de pace? „Cred că sunt doar teatru”, spune el. „Putin vrea sânge. Vrea să ucidă, să jefuiască. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte.”

În cazul fiecăruia dintre bărbații care au scăpat, există un amestec diferit de groază, furie, rușine și vinovăție. Pentru Nikolai, avocatul, cel mai puternic sentiment este probabil vinovăția. „Nu am nicio scuză pentru mine. Îmi dau seama că am fost implicat și complice la această mare atrocitate și probabil că nu voi putea să scap de această vină pentru tot restul vieții.”

