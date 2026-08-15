Mărturiile unui opozant al lui Putin după ce a fugit din Rusia: „Am încercat, până în ultimul moment, să nu depășesc nicio limită”

Politicianul rus Boris Nadejdin nu a avut niciodată intenția să fugă în Franța. „Am rămas în Rusia cât am putut”, a declarat opozantul lui Vladimir Putin pentru AFP dintr-un hotel din suburbiile Parisului, relatează Kyiv Post.

„Am încercat, până în ultimul moment, să nu depășesc nicio limită, dar se pare că limitele s-au schimbat”.

Nadejdin, în vârstă de 63 de ani, este un rebel neașteptat. Criticii l-au descris multă vreme drept un membru de fațadă al opoziției liberale din Rusia. Îl cunoaște personal pe liderul rus, iar cei doi au luat ceaiul împreună de mai multe ori atunci când Putin a ajuns la putere, acum un sfert de secol. A lucrat alături de Serghei Kirienko, care este în prezent primul adjunct al șefului de cabinet al lui Putin, și a participat timp de mulți ani la emisiuni de propagandă politică la televiziunea rusă.

Însă, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, a dispărut chiar și cea mai vagă urmă de pluralism. Criticile la adresa războiului au fost interzise, iar principalii critici ai Kremlinului au ajuns în exil, în închisoare sau au murit.

Nadejdin spera că va fi în siguranță dacă respectă regulile. Însă apelurile sale la pace și criticile moderate la adresa „operațiunii militare speciale”, ajunsă acum în al cincilea an, s-au dovedit a fi prea mult.

Politicianul, cunoscut pentru atitudinea sa amabilă, a încercat să candideze la președinție în 2024. Însă i s-a interzis candidatura după ce a devenit un punct de atracție pentru mișcarea anti-război, imaginile cu cozile lungi ale susținătorilor săi fiind difuzate în întreaga lume.

În iulie a aflat că orice nouă încercare de a se opune Kremlinului l-ar putea duce la închisoare. A încercat să candideze la alegerile parlamentare din septembrie, care au fost supuse unui control strict, dar a fost declarat „agent străin”, o etichetă folosită pentru a înăbuși disidența.

„Dacă în 2024 puteam să-i critic pe Putin și războiul fără să am de suferit, acum nu mai pot”, a declarat el pentru AFP.

Și-a făcut bagajele și a plecat prin Kazahstan pe 22 iulie, după ce a fost chemat la interogatoriu de către anchetatori. Se temea că autoritățile se pregăteau să deschidă un dosar penal împotriva lui. Având antecedente de boli cardiace, s-a gândit că s-ar putea să nu mai iasă viu din închisoare.

La scurt timp după ce Nadejdin a fugit, singurul partid anti-război din Rusia, Iabloko, a fost, la rândul său, împiedicat să participe la alegeri.

Cererea de schimbare este „enormă”, a afirmat el, făcând referire la discuțiile pe care le-a purtat cu rușii înainte de întreruperea campaniei sale.

„M-am întâlnit cu sute, poate chiar mii de tineri. Ei spun că își doresc pacea și toți afirmă că vor să revină la o viață normală”, a spus el. „Cred că de aceea nu ne-au lăsat pe mine și pe Iabloko să participăm”, a adăugat el. „Putin crede că toată lumea îl susține și că armata rusă este pe cale să câștige”.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev i-a numit săptămâna aceasta pe tinerii anti-război „idioți” cu „probleme la cap”.

Rușii resimt din ce în ce mai mult consecințele luptelor, pe măsură ce Kievul încearcă să aducă războiul înapoi pe teritoriul Rusiei și să-i paralizeze economia prin atacuri asupra rafinăriilor de petrol și a infrastructurii logistice.

„În fiecare zi, drone ucrainene survolează zona și mor oameni”, a spus Nadejdin. „Mor copii. Sunt probleme cu benzina. Internetul nu funcționează. Prețurile cresc”.

„Mergi în cimitirul oricărui oraș rus. Vei vedea imediat câți bărbați au fost uciși”.

Evaluarea opoziției față de război este dificilă din cauza cenzurii. Conform unui sondaj realizat în luna iulie de către institutul de sondaje Levada Center, care figurează pe lista agenților străini întocmită de Moscova, 62% dintre respondenți susțin negocierile de pace cu Ucraina, în timp ce 28% sunt în favoarea continuării luptelor.

Nadejdin, care a lucrat în cadrul guvernului în anii ’90 și a fost, de asemenea, deputat în parlament, a afirmat că elitele ruse sunt frustrate, dar prea speriate pentru a acționa.

„Toți se conformează și îmi repetă mereu: «Boris, înțelegi, nu-i așa? Un singur pas în direcția greșită și suntem terminați»”.

Deși popularitatea liderului de la Kremlin, în vârstă de 73 de ani, a suferit o scădere, observatorii afirmă că puterea sa rămâne solidă. Nadejdin a afirmat că o escaladare suplimentară ar putea afecta și mai mult popularitatea lui Putin.

„În cei cinci ani de război, alegătorii ruși au ajuns să înțeleagă foarte bine adevăratul cost al acestor așa-zise mari victorii”.

El a spus că nu regretă faptul că a cooperat cu autoritățile în trecut.

„Aș fi fost un bun politician european”, a spus el zâmbind. „Un politician în Europa este cineva care știe să caute compromisuri, să găsească puncte comune, să înțeleagă starea de spirit a publicului și să se adapteze la aceasta”.

Nadejdin a declarat că diplomați din mai multe țări i-au oferit ajutor, dar el a ales să vină în Franța. Tatăl a patru copii încă nu știe unde va locui sau cum își va câștiga existența. Părinții săi în vârstă și copiii săi rămân în Rusia, iar lui îi este teamă să-și mute familia.

„Nu am o idee clară despre planurile mele pentru următoarele câteva săptămâni sau luni”, a declarat Nadejdin, fizician de profesie. „Dar voi face tot ce-mi stă în putință să rezist până în ziua în care voi putea să mă întorc în Rusia”.

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Editor : A.M.G.