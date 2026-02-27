Mașinăria de război a lui Vladimir Putin, sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor apasă greu pe economia rusească

Pe măsură ce economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din cauza sancțiunilor și a scăderii veniturilor, chiar și întreprinderile din regiunile care au beneficiat de creșteri masive ale cheltuielilor militare resimt efectele negative și apelează la autorități pentru ajutor. În regiunea Nijni Novgorod, un important centru industrial încă din perioada sovietică, cu fabrici importante din domeniul apărării și o fabrică de automobile, situația economică provoacă „îngrijorări serioase”, potrivit documentelor consultate de Bloomberg News.

Asociația locală a industriașilor a prezentat o serie de probleme cu care se confruntă companiile într-o scrisoare adresată unui înalt oficial regional în această lună. Aceasta a evidențiat scăderi semnificative ale investițiilor, profiturilor, comenzilor și producției în ultimul an în regiunea cu aproximativ 3 milioane de locuitori, situată la aproximativ 500 de kilometri est de Moscova.

Asociația a îndemnat autoritățile locale să transmită îngrijorările sale guvernului președintelui Vladimir Putin de la Moscova. Aceasta a solicitat noi investiții, revenirea la rate preferențiale pentru împrumuturi și decontarea mai rapidă a facturilor, subliniind că întreprinderile de stat gigantice, precum United Shipbuilding Corporation, Roscosmos, Rosatom și Rostec, se numără printre principalii vinovați pentru plățile restante.

Întârzierile la plată pot fi un indiciu al răspândirii tensiunilor financiare, întrucât contractanții sunt obligați să își epuizeze rezervele pentru a acoperi costurile de funcționare sau să recurgă la împrumuturi costisitoare care erodează și mai mult profitabilitatea. Acest lucru se întâmplă chiar dacă cheltuielile statului pentru apărare au crescut cu aproximativ 30% anul trecut, în timp ce se preconizează că vor rămâne în mare parte neschimbate în 2026.

Costurile împrumuturilor au crescut vertiginos odată cu epuizarea împrumuturilor subvenționate, forțând companiile să plătească rate comerciale care depășesc 20%, a declarat asociația din Nijni Novgorod. Valoarea facturilor neplătite de către întreprinderile locale a depășit 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari), a afirmat aceasta.

Aproximativ 20.000 de persoane ar putea să-și piardă locurile de muncă în regiune în a doua jumătate a anului, dacă situația nu se îmbunătățește, potrivit unei evaluări și unui sondaj realizat în rândul întreprinderilor, care a însoțit scrisoarea și care a fost analizat și de Bloomberg. Mai multe companii importante, inclusiv firme considerate sistemic importante pentru Rusia, au redus deja programul de lucru pentru a reduce costurile, se arată în document.

Guvernul regional din Nijni Novgorod și asociația industriașilor nu au răspuns solicitărilor de comentarii, a precizat sursa citată.

Deteriorarea este în contrast puternic cu anul trecut, când Nijni Novgorod nu avea practic șomaj, potrivit datelor Serviciului Federal de Statistică, iar salariile au crescut puternic, potrivit oficialilor regionali. Aceasta reflectă dificultăți mai ample în cea mai mare țară din lume ca suprafață, pe fondul încetinirii economiei rusești anul trecut, în urma impunerii unor rate ale dobânzii record.

Banca Rusiei a majorat rata dobânzii de referință la 21% în octombrie 2024 și a menținut-o la acest nivel până în iunie pentru a reduce inflația și supraîncălzirea economiei după ani de cheltuieli masive ale statului pentru armată și pentru a ajuta întreprinderile afectate de sancțiuni.

Creșterea anuală a scăzut la aproximativ 1% anul trecut, de la 4,9% în anul precedent. Deși banca centrală a redus rata dobânzii de referință la 15,5%, aceasta estimează că economia Rusiei va crește cu doar 0,5% până la 1,5% în acest an.

Un sondaj realizat pe mai mult de 10.000 de companii, publicat de bancă în februarie, a arătat că întreprinderile din întreaga țară au raportat o scădere a cererii și condiții financiare mai stricte, fiind prudente în ceea ce privește investițiile și angajările.

Unele dintre cele mai mari întreprinderi din țară solicită ajutorul guvernului pentru a atenua presiunile exercitate de costurile ridicate ale împrumuturilor și scăderea cererii, chiar dacă deficitul bugetului de stat se adâncește pe fondul scăderii veniturilor din petrol și gaze.

Multe dintre cele peste 80 de regiuni ale Rusiei se confruntă cu deficite bugetare tot mai mari, care le vor obliga să depindă și mai mult de finanțarea Kremlinului, într-un moment în care Moscova acordă prioritate cheltuielilor pentru războiul care se află acum în al cincilea an.

Deficitul combinat al bugetelor regionale a crescut cu peste 1 trilion de ruble anul trecut, ajungând la 1,48 trilioane de ruble, mai mult decât triplul deficitului din 2024, a raportat joi ziarul Kommersant, citând calculele Agenției Analitice de Rating de Credit din Moscova.

Rusia intenționează să acorde subvenții în valoare de 3,55 trilioane de ruble regiunilor în acest an, suma urmând să crească cu aproximativ 14% până în 2028, potrivit Ministerului Finanțelor. Kremlinul permite, de asemenea, regiunilor să anuleze până la două treimi din datoriile lor aferente împrumuturilor bugetare, în valoare de 1,1 trilioane de ruble între 2025 și 2029, dacă direcționează fondurile către proiecte de infrastructură și sprijin pentru investiții.

Guvernele regionale, dintre care mai mult de jumătate s-au bazat în mod tradițional pe subvenții federale, sunt nevoite să se îndatoreze mai mult, la rate ridicate, pentru a acoperi deficitele bugetare.

Nijni Novgorod se așteaptă la un deficit bugetar de aproape 30 de miliarde de ruble în acest an, care va fi parțial acoperit de o subvenție federală.

„A trebuit să refuzăm ministerelor cheltuieli care sunt cu adevărat importante, dar nu reprezintă o prioritate imediată”, a declarat guvernatorul regional Gleb Nikitin pentru mass-media locală în decembrie. El a subliniat că cheltuielile sociale vor fi prioritare, inclusiv sprijinul pentru familiile soldaților care luptă în Ucraina.

Economia orașului Nijni Novgorod este tipică pentru regiunile rusești care nu depind de veniturile din producția de petrol și gaze. Ea combină capacitatea industrială din era sovietică cu un segment de servicii și tehnologie în creștere, deși producția, inclusiv cea militară, continuă să domine producția și ocuparea forței de muncă. Regiunea găzduiește un producător de ogive nucleare, un furnizor de explozivi, mai multe întreprinderi metalurgice și GAZ Group, cel mai mare producător de vehicule comerciale ușoare din Rusia.

Soarta grupului GAZ subliniază modul în care izolarea Rusiei față de Occident a afectat întreprinderile industriale cheie. Fondată de Uniunea Sovietică în 1932 cu ajutorul Ford Motor Co., fabrica a fost sancționată pentru prima dată de SUA în 2018, împreună cu proprietarul său miliardar, Oleg Deripaska, care a preluat controlul asupra activului în anii 2000.

La apogeu, compania avea proiecte comune cu Mercedes-Benz și Volkswagen, dar a întâmpinat dificultăți din cauza sancțiunilor. Vânzările de vehicule comerciale ușoare au scăzut cu 33% anul trecut, până la 40.570 de unități, potrivit Autostat Info, o agenție rusă de cercetare a pieței auto.

Sondajul regional realizat pe parcursul anului trecut, trimestrial, pe un eșantion de peste 50 de companii din industria militară și civilă din Nijni Novgorod, precum și pe 70 de firme din zona Volga, prezintă o imagine sumbră. Acesta a fost trimis fostului viceguvernator, Andrey Sanosyan, care a supervizat industria regională și și-a părăsit funcția săptămâna trecută, după aproape șase ani.

Aproximativ 70% dintre companii au raportat o scădere a investițiilor în 2025, în timp ce 40% dintre întreprinderile civile au declarat că profiturile au scăzut cel puțin de două ori și niciuna nu a raportat o creștere a comenzilor față de anul precedent, multe dintre ele funcționând acum la o capacitate substanțial redusă. Situația a fost puțin mai bună pentru unele firme militare care au contracte de aprovizionare directă pentru războiul Rusiei în Ucraina.

Atât întreprinderile militare, cât și cele civile au raportat o creștere a întârzierilor la plăți și au afirmat că rambursarea împrumuturilor la rate comerciale ridicate le afecta și mai mult bugetele și le creștea gradul de îndatorare. O parte a problemei se datora întârzierilor semnificative în livrarea componentelor de către furnizori, ceea ce a dus la întârzieri în livrarea produselor finale și în efectuarea plăților aferente. Acest lucru a contribuit la apariția unor deficite de lichidități, împingând unele întreprinderi să funcționeze în „condiții critice”, potrivit evaluării.

În contextul deteriorării continue a situației economice, întreprinderile își epuizează treptat rezervele care le-au permis să-și mențină activitatea până în prezent, se adaugă în raport. Acest lucru nu le-ar lăsa altă opțiune decât să reducă producția și personalul, iar în cele mai grave cazuri chiar să declare falimentul, avertizează raportul.

Economia Rusiei se confruntă, în general, cu o criză acută a forței de muncă, care a dus la o creștere bruscă a salariilor după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, întrucât industria militară și cea de apărare au absorbit un număr mare de persoane, iar sute de mii de oameni au fugit în străinătate pentru a scăpa de război.

Oficialii guvernamentali europeni familiarizați cu documentele de la Nijni Novgorod consideră că acestea arată că Rusia se confruntă cu dificultăți economice crescânde, care ar putea îngreuna menținerea războiului din Ucraina de către Putin. Aceștia susțin că acest lucru ar putea slăbi puterea de negociere a Kremlinului în timp, întrucât acesta propune acorduri comerciale masive administrației președintelui american Donald Trump și insistă pentru concesii maxime în negocierile de pace, care rămân blocate din cauza cererilor teritoriale ale lui Putin.

Alții sunt mai sceptici în privința impactului politic. Deși previziunile privind colapsul economic al Rusiei „nu sunt nefondate”, războiul Kremlinului este motivat de o profundă neîncredere față de Occident și va continua până când această problemă va fi rezolvată, potrivit Tatianei Stanovaya, cercetătoare principală la Carnegie Russia Eurasia Center.

„Kremlinul nu va face concesii semnificative, chiar dacă se va confrunta cu o criză financiară și economică prelungită”, a afirmat ea într-un articol publicat pe 18 februarie.

