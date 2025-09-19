Live TV

Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile combustibililor. „Niciun cuvânt despre drone"

Rafinărie rusă atacată de dronă
Rafinărie rusă atacată de dronă
La Moscova e bine. În rest… Jumătate dintre benzinării nu mai au carburant. Reacția rușilor Plătind scump la pompă Dronele? Care drone?

În Rusia, este acceptabil să recunoști că șoferii ar putea avea probleme cu alimentarea automobilelor. Sau că prețul carburantului a crescut. Dar nu este ok să vorbești despre toate rafinăriile de petrol din Rusia pe care dronele ucrainene le-au distrus, relatează Kyiv Post.

Bombardamentul neîncetat al Ucrainei cu drone asupra industriei petroliere și gaziere a Rusiei a afectat profund producția de combustibili pentru comerțul cu amănuntul, provocând penurii în lanțul de aprovizionare și chiar stații de alimentare goale, și provocând furia șoferilor din toată țara.

Creșterea vertiginoasă a prețurilor la pompă și cozile de kilometri lungime de mașini sunt documentate în detaliu de mass-media locală rusă, dar, în reportajele și articolele de știri de la Briansk la Vladivostok, mass-media rusă nu menționează motivul: avioanele robotizate ucrainene, care pătrund în mod repetat în spațiul aerian rus și incendiază o rafinărie de petrol undeva în vestul Rusiei.

Armata, serviciile de informații și agențiile de operațiuni speciale ale Ucrainei și-au asumat oficial responsabilitatea pentru atacurile împotriva a 12 rafinării rusești importante de la lansarea campaniei de bombardament a Kievului împotriva producției de energie și gaze naturale a Rusiei, la sfârșitul lunii iulie. Analistii din industrie afirmă că daunele cauzate de explozii și incendii au redus capacitatea de prelucrare a petrolului a Federației Ruse cu 17-25%.

O estimare a Kyiv Post bazată pe surse locale situează numărul total al atacurilor cu drone de lungă distanță ale Ucrainei împotriva țintelor industriei energetice ruse, până vineri, la minimum 21 de atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești începând cu 1 august, unele instalații fiind lovite de două sau chiar de trei ori. Conform acestor date, dronele ucrainene au efectuat atacuri majore și au avariat alte infrastructuri ale industriei energetice, precum stații de pompare a petrolului, uzine chimice și terminale de petroliere, de cel puțin șapte ori.

Niciun fel de benzină de 92 și 95 nu este de vânzare la o stație de alimentare din regiunea Crimeea ocupată de Rusia, a publicat joi canalul Krimski Viter Telegram.

La Moscova e bine. În rest…

Nu au fost raportate inconveniente pentru șoferii din regiunile cele mai bogate și mai importante din punct de vedere politic ale Rusiei, Moscova și Sankt Petersburg, dar în afara acestor centre, în cele 11 fuse orare ale Rusiei, găsirea de combustibil pentru mașini a fost o altă poveste.

Conform știrilor, penuria și întreruperile au fost cele mai severe pe coasta Pacificului, în estul și centrul Siberiei, în regiunile sud-vestice Rostov și Krasnodar, de-a lungul cursului central și inferior al râului Volga, și chiar în Insulele Kurile de lângă Japonia, precum și în enclava Kaliningrad, situată între Lituania și Polonia.

Jumătate dintre benzinării nu mai au carburant. Reacția rușilor

În cele 11 fuse orare ale Rusiei, există un consens aproape universal că există o problemă, dar – cel puțin în public – nimeni nu dă vina pe dronele ucrainene.

Marți și miercuri, operatorii stațiilor de alimentare din Dagestan, o regiune uneori agitată și în mare parte musulmană din Caucaz, au postat videoclipuri în care explicau șoferilor că nu au de ales. Un proprietar-om de afaceri din Makhachkala, capitala regională a Dagestanului, a stat în fața unei pompe de benzină Lukoil și a făcut aluzie la probleme în lanțul de aprovizionare, fără a da prea multe detalii.

„Nu vrem să creștem prețurile, dar avem o astfel de situație în țară. Rafinăriile de petrol au fost închise, așa că situația este cea care este. Sperăm cu toții că totul se va schimba în bine”, a spus el.

În regiunea Stavropol din sud-vestul Rusiei, platforma națională de știri și informații Newstracker.ru a raportat joi că „jumătate din benzinării nu mai au benzină – locuitorii din Stavropol sunt îngrijorați de penuria de combustibil”. Guvernatorul regional Vladimir Vladimirov a declarat într-o declarație că este „îngrijorat” de creșterea prețurilor și că o comisie guvernamentală va investiga posibile practici de fixare a prețurilor.

Una dintre cele mai bogate regiuni ale Rusiei datorită industriei și agriculturii dezvoltate, regiunea Stavropol primește cea mai mare parte a combustibilului en gros de la rafinăriile de petrol Afipsky și Ilsky din apropierea orașului Stavropol și de la o rafinărie gigantică administrată de Lukoil din apropierea orașului vecin Volgograd.

Nici știrile, nici guvernatorul Vladimirov, în comentariile lor publice, nu au menționat ucrainenii: dronele au lovit și au incendiat fabrica din Volgograd pe 14 august și din nou pe 18 septembrie, fabrica din Afipsky a fost incendiată pe 7 și 28 august, iar cea din Ilsky a fost lovită pe 5 septembrie. Toate atacurile cu avioane robot ucrainene au vizat turnuri de cracare și rezervoare de stocare a combustibilului greu de reparat.

Plătind scump la pompă

În regiunea râului Volga din Saratov, în inima industriei de prelucrare a petrolului din Rusia, s-a raportat pe scară largă creșterea prețurilor. Politicianul de opoziție Aleksandr Anidalov (Partidul Comunist) a afirmat într-un videoblog furios adresat potențialilor alegători că Saratov are cele mai rapide creșteri ale prețurilor la combustibil din toată Rusia și a sugerat că „speculatorii de combustibil” care conspiră cu oficialii locali ar putea fi responsabili.

În Chita, un oraș din Siberia de Est, la nord de Mongolia, potrivit unui reportaj difuzat joi de postul de televiziune de afaceri NTS, prețurile la pompă au atins noi recorduri, ajungând la 60-64 ruble/litru (71-76 cenți SUA pe litru sau până la 2,88 dolari pe galon), în funcție de cifra octanică. Potrivit reportajului NTS, creșterea prețurilor interne este rezultatul „unei creșteri generale a prețurilor din cauza inflației și a faptului că produsele energetice rusești nu sunt practic achiziționate pe piețele mondiale, astfel încât producătorii își mențin marja de profit prin creșterea prețurilor pe piața internă”.

În regiunile cele mai afectate, în special în districtele mai sărace și neindustriale din estul Siberiei și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia din Luhansk și Crimeea, autoritățile locale au impus raționalizarea și cupoane pentru combustibil în încercarea de a controla penuria.

Dronele? Care drone?

Situată în vecinătatea liniilor de luptă și a unei importante baze militare ruse, Crimeea și infrastructura sa de transport al combustibilului sunt lovite aproape zilnic de drone, bombe, artilerie sau rachete ucrainene. Cu toate acestea, într-o declarație emisă marți de Ministerul Combustibilului și Energiei din Republica Crimeea nu s-a făcut referire la război.

În schimb, declarația autorității de ocupație adresată locuitorilor locali a afirmat că stațiile de alimentare goale și cozile masive de automobile se datorează „cererii actuale, distanței semnificative dintre aceste stații de alimentare și depozitele de petrol ale companiilor comerciale, precum și restricțiilor temporare în rutele de livrare logistică”.
În mass-media națională rusă, până în prezent, nu se vorbește nu numai despre daunele cauzate de dronele ucrainene, ci nici măcar despre faptul că există penurie de combustibil.

În săptămâna 12-19 septembrie, pe măsură ce prețurile combustibilului au atins niveluri record, iar rețelele sociale rusești și știrile locale au confirmat incidente izolate de cozi de kilometri lungime la benzinării și stații de alimentare goale, agenția de știri rusă TASS a raportat, în rapoartele zilnice (președintele Putin prezida o conferință națională de planificare economică), că industria energetică a Rusiei era în stare bună și că perspectivele pentru producția de petrol și combustibil erau pozitive.

 

