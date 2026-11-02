Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet

Cel mai mare furnizor de servicii de internet din Rusia, „Rostelecom”, lucrează la crearea unor centre de date subterane cu un nivel sporit de protecție împotriva amenințărilor externe, a declarat pentru Vedomosti unul dintre managerii de vârf ai companiei.

Potrivit acestuia, astfel de obiective vor dispune de locații de rezervă pentru stocarea copiilor de date, iar capacitățile lor de calcul vor fi distribuite în mai multe locații. În prezent, compania dezvoltă o soluție modulară pentru „PhosAgro”. De asemenea, după cum a menționat o altă sursă a publicației, sunt în curs negocieri cu „Nornickel” privind construirea unui centru de date subteran.

La sfârșitul lunii octombrie, Ministerul Digitalizării a emis recomandări privind protecția centrelor de date împotriva atacurilor ucrainene. Documentul prevede împărțirea obiectivelor în trei categorii, în funcție de importanța lor. Pentru centrele de date de importanță strategică, se ia în considerare ca opțiune preferată amplasarea subterană, în stâncă sau în buncăr. Recomandările includ, de asemenea, consolidarea fizică a obiectivelor, crearea de copii de rezervă ale datelor și colaborarea operatorilor centrelor de date cu forțele de ordine. Un centru de date modern costă, în medie, 1,2–1,3 miliarde de ruble pe 1 MW de sarcină IT, conform calculelor iKS-Consulting. În același timp, construcția unei instalații subterane va costa cu aproximativ 30–40% mai mult.

Potrivit lui Petr Pavelko, director adjunct al „Rental PRO”, în cazul centrelor de date subterane apar cheltuieli suplimentare pentru sisteme de fixare, impermeabilizare, ventilația puțurilor, sistemele subterane de stingere a incendiilor și de evacuare, precum și pentru mecanismele de ridicare necesare coborârii echipamentelor. În plus, va fi mai costisitoare instalarea rețelelor de alimentare și a cablurilor optice de la suprafață, precum și asigurarea canalelor de comunicații de rezervă. Costul va depinde, de asemenea, de faptul dacă obiectivul protejat este construit de la zero sau dacă, în acest scop, se adaptează o structură subterană existentă, a adăugat directorul general al PSM, Andrei Medvedev.

Dacă situația atacurilor asupra centrelor de date nu se va agrava, până în 2031 ar putea fi construite în Rusia între 5 și 10 centre de date subterane, cu o capacitate de 5–10 MW fiecare, prognozează expertul independent Artem Semenikhin. Este puțin probabil ca acest format să devină popular, este de acord Evgheni Virzer, directorul general al companiei „Tehnologii Libere și Inginerie”. Potrivit acestuia, pentru un centru de date subteran este necesar să se găsească o locație „stabilă din punct de vedere geopolitic” și să se asigure alimentarea cu energie electrică și canalele de comunicații.

Anterior, guvernatorul regiunii Kemerovo, Ilya Seredyuk, a propus amplasarea centrelor de date în carierele de cărbune abandonate. „Este, ca să spunem așa, o groapă uriașă, adâncă de 300 m. Dacă acolo s-ar amplasa întreaga infrastructură a unui centru de date, a unui centru de calcul sau a unui centru de minerit <...>, costurile de capital pentru crearea unor astfel de centre de date ar fi minime”, a declarat Serediuk.

Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au început să lanseze atacuri asupra centrelor de date rusești în luna octombrie. Printre obiectivele afectate de aceste atacuri s-au numărat, în special, cele ale „Yandex”, VK, „Sber” și FNS. Atacurile au dus la întreruperi masive în funcționarea serviciilor publice, a serviciilor bancare online, a serviciilor de taxi, a serviciilor de livrare și a altor aplicații.

Editor : A.R.