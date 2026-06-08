Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare

Autoritățile ruse au avertizat Erevanul cu privire la introducerea unor restricții suplimentare asupra importurilor de produse pescărești armene. După cum a declarat luni șeful Agenției Federale pentru Pescuit, Ilya Shestakov, „vor urma cu siguranță măsuri suplimentare” în cazul identificării unor riscuri în care astfel de produse „vor afecta siguranța noastră sanitar-veterinară”.

Anterior, Rusia a autorizat importul de pește doar pentru două întreprinderi armene „cu condiția monitorizării de laborator a indicatorilor de siguranță” și a introdus restricții privind importul și vânzarea de apă minerală, alcool, flori, legume și fructe, precum și a altor produse din Armenia.

Noile interdicții au fost anunțate de autorități la câteva ore după ce premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a anunțat victoria partidului său, „Contractul Civil”, la alegerile parlamentare desfășurate cu o zi înainte. Conform estimărilor preliminare ale CEC-ului republicii, partidul lui Pașinian a obținut 49,81% din voturile alegătorilor. În parlament, aceasta va obține 61 de locuri, iar restul vor ocupa 44 de locuri, scrie serviciul armean al „Radio Liberty”. Pashinyan însuși a declarat că, după „victoria istorică”, partidul său va forma singur un nou guvern.

Potrivit șefului Agenției Federale pentru Pescuit, pe lângă peștele viu din Armenia, în Federația Rusă se importă și „un volum destul de mare” de pește refrigerat, însă eventualele restricții suplimentare „nu vor afecta în niciun fel” aprovizionarea pieței ruse. „Avem o producție proprie suficientă de păstrăv. În plus, importurile vor fi înlocuite de alte țări, inclusiv Turcia”, a declarat Șestakov în marja Forumului Economic din Sankt Petersburg (SPEF).

Săptămâna trecută, pe fondul încercărilor Moscovei de a exercita presiuni asupra Erevanului prin restricții comerciale, Uniunea Europeană a anunțat pregătirea unui pachet de ajutor economic pentru Armenia în valoare de 50 de milioane de euro. Pashinyan, la rândul său, a declarat că republica își va reorienta livrările de mărfuri, blocate de Rusia, către alte țări. Primele loturi de trandafiri și legume au fost deja exportate în UE, a declarat el.

În ajunul alegerilor din Armenia, ministrul de externe al Țărilor de Jos, Tom Berendsen, a anunțat pe X că regatul va ajuta furnizorii armeni de flori să intre pe piața europeană. Asociația florarilor Royal FloraHolland va oferi producătorilor din Armenia acces la platforma sa, precum și la cumpărători din UE și din afara acesteia, a menționat ministrul. În aceeași zi, Pashinyan a anunțat că produsele agricole armene vor fi livrate în UE fără taxe vamale.

Editor : A.R.