McDonald's s-a retras de pe piață, dar Big Mac-urile încă se vând în Rusia. Se cheamă Bolșoi Burger

Big Mac-urile se vând în continuare în unele foste locații ale francizei McDonald din Rusia, în ciuda faptului că majoritatea restaurantelor se redeschid începând de duminică sub o nouă marcă și proprietate, relatează Reuters.

McDonald's a vândut cele mai multe dintre cele 850 de restaurante ale sale din Rusia unui om de afaceri care a deținut franciza americană în trecut. Unele dintre acestea s-au redeschis duminică sub noul nume „Vkusno & tochka” - „Tasty and that's it” / „Gustos și atât”, oferind un nou meniu, fără burgerul emblematic.

Dar alte locații care au avut franciza americană și-au păstrat afacerile deschise, vânzând cunoscutele meniuri în restaurante unde firma McDonald's este doar acoperită cu o pânză subțire.

Prezența lor în continuare evidențiază provocările cu care se confruntă companiile occidentale în demersul lor de a rupe complet orice legătură cu piața rusă din cauza acțiunilor Moscovei în Ucraina.

În mai multe locații - ca de exemplu în gările din Moscova și Sankt Petersburg -, numele și sigla McDonald's au fost acoperite cu o țesătură albă transparentă, iar burgerul Big Mac era disponibil în continuare, deși a fost redenumit „Bolșoi Burger” sau „Big Burger”.

În gara Leningradskiy din Moscova și în stația Finlandskiy din Sankt Petersburg, pungile de mâncare la pachet încă mai purtau siglele McDonald's. Tot branding-ul companiei americane era încă vizibil pe ambalaje și pe meniurile afișate electronic.

Rivalul Burger King a oprit sprijinul corporativ pentru locațiile sale din Rusia în martie, dar restaurantele rămân deschise în centrul Moscovei. Compania încearcă cu greu să rupă un contract complex de franciză.

Chiar și McDonald's va mai funcționa în unele cazuri, ca franciză, în Rusia. Rosinter Restaurants își păstrează locațiile din aeroporturile și gările din Moscova și Sankt Petersburg până în 2023, declarând că are un „acord unic” cu corporația americană, după cum a informat TASS săptămâna trecută.

„Totul se schimbă”

Deși Big Mac-ul a fost eliminat de pe meniul listat al magazinelor Rosinter, în Sankt Petersburg încă a fost posibil să comanzi unul. Dar vine cu o problemă. Diana, casieră la unul dintre restaurantele acestei companii, a explicat că în această perioadă cartofii prăjiți nu sunt disponibili, din cauza aprovizionării. Însă clienții pot cumpăra chipsuri.

Același lucru este valabil și pentru băuturile răcoritoare. Restaurantul vindea produse Coca-Cola la sticlă, însă după invazia Rusiei în Ucraina, compania americană a suspendat, de asemenea, vânzările în Rusia. Îmbuteliatorul și distribuitorul Coca-Cola HBC și clienții săi existenți din Rusia sunt „în proces de epuizare a stocurilor”, a spus Coca-Cola într-un comunicat. Odată ce acest proces este finalizat, Coca-Cola HBC „nu va mai produce sau vinde” Coca-Cola sau alte mărci ale sale în Rusia, a transmis compania.

Revenind la Big Mac, acesta a fost servit într-o cutie „Chicken Premier” și nu avea sosul binecunoscut.

Valentina, managerul magazinului, a zâmbit și a spus: „Totul se schimbă”, atunci când a fost întrebată despre sos.

Rosinter a spus că se confruntă cu probleme de aprovizionare cauzate de întreruperea lanțului de furnizori. „Aceasta este o problemă temporară care va fi rezolvată pe măsură ce situația logistică se va normaliza”, se arată în comunicatul lanțului de restaurante.

