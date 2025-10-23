Live TV

Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"

Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.

"SUA sunt duşmanul nostru, iar 'pacificatorul' lor guraliv este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia", a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la preşedintele american Donald Trump.

"Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Şi acum Trump s-a aliniat pe deplin cu Europa cea ţăcănită", a adăugat fostul preşedinte rus, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, condus de preşedintele rus Vladimir Putin.

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat miercuri sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina. Cu numai o zi înainte, preşedintele american Donald Trump anunţase presa că nu mai intenţionează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Budapesta, în Ungaria.

Iar joi, ţările UE au adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru războiul său din Ucraina, care include o interdicţie asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia.

Noile sancţiuni, pe care UE le-a aprobat în unanimitate chiar înainte ca liderii europeni să participe la Consiliul European de la Bruxelles, includ o interdicţie progresivă a importurilor de GNL, începând din aprilie pentru contractele pe termen scurt şi începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung, au relatat surse diplomatice, citate de EFE.

De asemenea, UE a decis să restricţioneze mişcarea diplomaţilor ruşi între ţările UE şi a pedepsit 45 de noi companii care ajută Rusia să se sustragă sancţiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India şi două din Thailanda.

Ministerul de Externe rus a declarat joi că sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei au funcţionat în primul rând împotriva blocului comunitar în sine, adăugând că elitele UE pur şi simplu nu pot accepta că sancţiunile lor nu funcţionează.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a denunţat noile sancţiuni americane împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, susţinând că Rusia este "imună" la aceste decizii economice, transmite AFP.

"Considerăm că acest demers este exclusiv contraproductiv", a declarat Zaharova în cadrul briefingului său săptămânal. "Ţara noastră a dezvoltat o imunitate puternică faţă de restricţiile occidentale şi va continua să îşi dezvolte cu încredere potenţialul economic, inclusiv în sectorul energetic", a adăugat ea.

