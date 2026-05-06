Medvedev amenință cu un masacru de proporții: „Securitatea Rusiei prin frica animalică a Europei”

Dmitri Medvedev. Sursa foto: Profimedia

Interesele Rusiei pot fi asigurate doar prin demonstrarea forței și prin crearea unei „frici instinctive a Europei” față de un posibil „masacru de proporții” pe continent, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

În opinia sa, țările europene încearcă să pună în aplicare împotriva Moscovei conceptul de „pace prin forță”. „Putem răspunde doar prin «securitatea Rusiei prin frica animalică a Europei», a scris Medvedev într-un articol pentru Russia Today. — Nici persuasiunile, nici demonstrarea bunelor intenții, nici bunăvoința și măsurile unilaterale de consolidare a încrederii nu trebuie să fie instrumentele noastre pentru prevenirea unui mare măcel”.

El susține că Germania și restul țărilor europene se pregătesc să repete împotriva Rusiei invazia trupelor celui de-al Treilea Reich în URSS din timpul celui de-al Doilea Război Mondial („Barbarossa 2.0”). A opri acest lucru, afirmă vicepreședintele Consiliului de Securitate, se poate doar prin „formarea unei înțelegeri a inevitabilității suferirii de către acestea a unor pagube inacceptabile”. În plus, Medvedev, referindu-se la documente pe care Serviciul de Informații Externe (SVR) le-ar deține, a declarat că nu a existat o „denazificare reală” a Germaniei după război. În opinia sa, aproape toate măsurile luate de aliații din coaliția antihitleristă au fost o „farsă goală”.

„Anglo-saxonii, în încercarea de a-i păstra pe foștii conducători ai economiei militare hitleriste și pe naziștii de rang înalt de care aveau nevoie, au desfășurat o campanie sub sloganul «Pe cei mici să-i spânzurăm, pe cei mari să-i scuzăm»”, a declarat Medvedev.

Articolul vicepreședintelui Consiliului de Securitate din RT a apărut după ce Germania, în prima sa strategie de apărare de după cel de-al Doilea Război Mondial, a numit Moscova principala amenințare pentru sine și pentru NATO și a început să pregătească infrastructura civilă pentru a fi utilizată într-un conflict armat.

În special, Berlinul a alocat 1,35 miliarde de euro pentru modernizarea celui mai mare port european din Marea Nordului (din Bremerhaven). Se preconizează consolidarea docurilor de încărcare pentru a asigura posibilitatea transportului de echipament militar, inclusiv tancuri, către viitoarele linii de front. În plus, Berlinul a început desfășurarea unei brigăzi de tancuri în Lituania cu scopul de a „apăra fiecare centimetru” de pe flancul estic, în cadrul angajamentelor NATO.

