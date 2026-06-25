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Medvedev, furios la adresa Republicii Moldova: „Un regim-marionetă al NATO, asmuțit asupra Rusiei”

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Dmitri Medvedev Foto: Profimedia
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Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar fi transformate de Occident într-un „regim-marionetă”, folosit împotriva Rusiei, scrie agenția de stat RIA Novosti de la Moscova.

„Rusia a învățat acest lucru din propria experiență după destrămarea URSS și după acea încălzire temporară, după cum s-a dovedit, a relațiilor cu Occidentul. În acea perioadă, sub acoperirea unor vorbe frumoase despre dorința de parteneriat cu țara noastră, NATO s-a apropiat, în realitate, până la granițele noastre.

Alianța a folosit regimuri-marionetă drept instrument împotriva Rusiei. Așa a fost cu Georgia, așa s-a întâmplat cu Ucraina, care în 2014 s-a transformat într-un focar de rusofobie. Din păcate, același lucru se întâmplă acum cu Moldova și chiar, din păcate, cu Armenia”, a declarat Medvedev.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Juridic Internațional de la Sankt Petersburg.

Editor : A.R.

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