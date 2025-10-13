Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump: „Poate avea consecințe negative pentru toți, în primul rând, pentru el însuși”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

Medvedev, unul dintre cei mai virulenţi "ulii" ai regimului de la Moscova, care l-a provocat în repetate rânduri pe Trump pe reţelele de socializare, a declarat că este imposibil să se facă distincţie între rachetele Tomahawk care transportă focoase nucleare şi cele convenţionale după lansare, aspect subliniat şi de purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin.

"Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Exact!", a spus Medvedev pe Telegram, sugerând aparent că răspunsul Moscovei ar putea fi nuclear.

„Trump a spus că, dacă președintele Rusiei nu va rezolva conflictul ucrainean, „va avea de suferit”. Pe scurt, amenință pentru a suta oară.

Dacă „pacificatorul de afaceri” se referă la „Tomahawk”, atunci afirmația este incorectă. Livrarea acestor rachete poate avea consecințe negative pentru toți. Și, în primul rând, pentru Trump însuși.

S-a spus de o sută de ori, într-o formă ușor de înțeles chiar și pentru un unchi cu steagul în dungi, că este imposibil să se distingă între o rachetă Tomahawk nucleară și una obișnuită în zbor. Lansarea lor nu va fi efectuată de Kiev, ci de SUA.

Rămâne să sperăm că aceasta este o altă amenințare goală, provocată de negocierile îndelungate cu un clovn drogat. Ca și trimiterea submarinelor nucleare mai aproape de Rusia. Știți cum se întâmplă: submarinul a ieșit la suprafață în stepele Ucrainei.” a scris Medvedev într-o postare pe Telegram.

Duminică, Donald Trump a declarat din nou că ar putea livra rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune Kievului dacă Putin nu pune capăt războiului în Ucraina.

"Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin) că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem", a spus Trump. "S-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem. Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred", a afirmat el.

Medvedev a reacţionat: "Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă ameninţare fără acoperire. La fel ca trimiterea submarinelor nucleare mai aproape de Rusia". El a făcut astfel aluzie la o declaraţie a lui Trump din august că a ordonat trimiterea a două submarine în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a numit comentarii "extrem de provocatoare" ale lui Medvedev cu privire la riscul unui război.

Putin a declarat că furnizarea unor rachete Tomahawk către Ucraina, cu o rază de acţiune de 2.500 km şi care ar putea lovi orice ţintă din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relaţiile dintre SUA şi Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina va folosi rachetele Tomahawk numai în scopuri militare şi nu va ataca civili în Rusia, în cazul în care SUA le va furniza.

