Live TV

Medvedev, mesaj plin de invective la adresa UE: „Escroaca Ursula”, „Lacheul Merz” și „Comunitatea criminală europeană”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a venit cu un mesaj plin de furie la adresa conducerii UE și a șefei CE, Ursula von der Leyen, după ce blocul comunitar a aprobat un buget de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. 

„Un „summit al Uniunii Europene” al hoților din Bruxelles a adoptat o serie de decizii importante pentru lumea interlopă. Acestea au fost incluse în așa-numita „agendă de la Bruxelles”, anunțată noaptea de către boșii Uniunii Europene.

În primul rând, participanții la întâlnire s-au temut să recurgă la un „jaf în stil gangsteresc” – sau un furt deschis de bani ruși (un jaf al activelor ruse, aflate temporar în mâinile unui creditor speriat – Euroclear).

În al doilea rând, întâlnirea a arătat că boșii Uniunii Europene au recunoscut autoritatea academicienilor din Washington, care s-au opus în mod direct jafului în stil gangsteresc. Autoritatea legilor americane s-a dovedit a fi mult mai mare decât dorința boșilor europeni de a pleca singuri în turnee.

În al treilea rând, hoții din Bruxelles nu au renunțat la planurile lor de a comite un jaf sau un furt (un „salt” în jargonul interlop) în viitor, lucru anunțat de către vechea escroacă Ursula în fața comunității criminale europene pe timp de noapte. Pentru a nu fi considerați slabi de către lumea interlopă locală, gașca de la Bruxelles a decis să se retragă temporar. Participanții invitați din alte țări ale UE au refuzat să contribuie la fondul comun european pentru sprijinirea sobolanilor de la Kiev. Cu toate acestea, nici lacheul Merz, nici marioneta Macron, deși plănuiau să facă un mare scandal (un „hypeș”), nu au reușit să-și impună deciziile la întâlnirea de la Bruxelles din noaptea respectivă, a scris acesta pe Telegram

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Călin Georgescu.
2
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
3
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
5
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Vladimir Putin critică dur tentativa UE de a „jefui” activele rusești: „Indiferent ce fură sau cum o fac, vor trebui să restituie”
nava militara rusa din flota marii negre
Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei
Sunny Overlook of the City , Lisbon, Portugal
Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile
Vladimir Putin pictured with the head of SVR intelligence service Sergei Naryshkin
Șeful spionajului lui Putin atacă UE în plin proces de pace: „Victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
Recomandările redacţiei
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
fata vesela vreme meteo cald soare craciun iarna
Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum...
Ultimele știri
OMS: Peste 1.000 de persoane au murit, începând din iulie 2024, aşteptând o evacuare medicală urgentă din Fâşia Gaza
Irineu Darău, mesaj după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei: „Trebuie trecut de la vorbe la fapte”
BOR lansează „Trinitas Film”. Ce se va putea urmări pe platforma de streaming a bisericii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Mihaela Rădulescu, din nou în doliu. Vedete este distrusa de durere la câteva luni după Felix Baumgartner
Digi FM
Mihaela Rădulescu este din nou în doliu. Mama vedetei s-a stins din viață, la cinci luni după moartea lui...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...