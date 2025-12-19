Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a venit cu un mesaj plin de furie la adresa conducerii UE și a șefei CE, Ursula von der Leyen, după ce blocul comunitar a aprobat un buget de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Un „summit al Uniunii Europene” al hoților din Bruxelles a adoptat o serie de decizii importante pentru lumea interlopă. Acestea au fost incluse în așa-numita „agendă de la Bruxelles”, anunțată noaptea de către boșii Uniunii Europene.

În primul rând, participanții la întâlnire s-au temut să recurgă la un „jaf în stil gangsteresc” – sau un furt deschis de bani ruși (un jaf al activelor ruse, aflate temporar în mâinile unui creditor speriat – Euroclear).

În al doilea rând, întâlnirea a arătat că boșii Uniunii Europene au recunoscut autoritatea academicienilor din Washington, care s-au opus în mod direct jafului în stil gangsteresc. Autoritatea legilor americane s-a dovedit a fi mult mai mare decât dorința boșilor europeni de a pleca singuri în turnee.

În al treilea rând, hoții din Bruxelles nu au renunțat la planurile lor de a comite un jaf sau un furt (un „salt” în jargonul interlop) în viitor, lucru anunțat de către vechea escroacă Ursula în fața comunității criminale europene pe timp de noapte. Pentru a nu fi considerați slabi de către lumea interlopă locală, gașca de la Bruxelles a decis să se retragă temporar. Participanții invitați din alte țări ale UE au refuzat să contribuie la fondul comun european pentru sprijinirea sobolanilor de la Kiev. Cu toate acestea, nici lacheul Merz, nici marioneta Macron, deși plănuiau să facă un mare scandal (un „hypeș”), nu au reușit să-și impună deciziile la întâlnirea de la Bruxelles din noaptea respectivă, a scris acesta pe Telegram.

Editor : A.R.