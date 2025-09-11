Live TV

Medvedev se implică în cazul asasinării activistului Charlie Kirk și sugerează o legătură între Ucraina și moartea acestuia

Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat joi că sprijinul occidental pentru Ucraina este legat de violența politică crescândă din Statele Unite, după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs într-un campus universitar din Utah.

Într-un discurs ținut miercuri seara în Biroul Oval, președintele american Donald Trump a condamnat uciderea, pe care a atribuit-o retoricii „stângii radicale”. Kirk, un aliat apropiat al lui Trump, a devenit cunoscut prin dezbaterile cu studenții universitari din toată țara și a fondat organizația conservatoare de tineret Turning Point USA.

Poliția statului Utah a lansat o vânătoare de oameni pentru a-l găsi pe ucigașul lui Kirk, transmite themoscowtimes.

În urma asasinatului, Medvedev, care ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a dat vina pe „o serie de gunoaie liberale de stânga care susțin Kievul banderist” pentru valul de atacuri cu motivație politică din Statele Unite din ultimii ani, inclusiv două tentative de asasinat asupra lui Trump.

„Cine urmează? Poate că este timpul ca echipa MAGA să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminalii”, a scris Medvedev într-o postare în limba engleză pe X.

El nu a dat detalii despre afirmația sa, care seamănă cu multe dintre declarațiile virulente și bizare pe care le-a făcut de la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Deși oficialii americani nu au reacționat imediat la postarea lui Medvedev, comentariile sale anterioare online au provocat furia personalului de vârf al Casei Albe și a lui Trump însuși.

În august, președintele SUA a declarat că a desfășurat două submarine nucleare ca răspuns la ceea ce a numit „declarații provocatoare” făcute de Medvedev, care scrisese anterior despre atacuri atomice ipotetice împotriva Occidentului.

