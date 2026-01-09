Live TV

Medvedev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a făcut o analiză plină de invective la adresa liderilor globali și a comentat reținerea navei Marinera, precum și capturarea lui Maduro. Potrivit fostului lider rus, Trump ar trebui să recunoască drept legitime acțiunile Rusiei în Ucraina, se arată într-un mesaj postat pe Telegram

1. În primul rând, începutul său va rămâne în memoria colectivă prin răpirea lui Maduro. Desigur, este vorba de o grosolănie și o mârșăvie sau, pentru a ne exprima mai elegant, de o catastrofă universală în domeniul relațiilor internaționale.

Și astăzi există doar două scenarii: fie SUA îl vor elibera încet pe președintele venezuelean răpit sub un pretext plauzibil (probabilitatea este nesemnificativă), fie el va deveni noul Mandela latino-american (cel mai probabil). Atunci numele său va fi înscris în istoria Americii de Sud alături de Bolivar, Miranda și Chavez.

Și chiar dacă Maduro, din încăpățânare, nu va fi grațiat de Trump după un timp, acest lucru va fi făcut cu siguranță de Vance sau de un alt succesor, sub presiunea opiniei publice.

Da, petrolul este un factor cheie aici. Dar nici cu acesta nu va fi ușor. Și dacă actualele autorități venezuelene nu vor dori să îl împartă pe termen lung cu americanii? Ce, Trump va începe într-adevăr o operațiune terestră? În acest caz, cu siguranță nu se va putea face fără Congres – și operațiunea va fi mult mai sângeroasă decât răpirea arogantă a lui Maduro. Iar Senatul tocmai i-a pus un ștreang în jurul gâtului lui Trump, împiedicându-i elanul militarist. Și oare actuala administrație are nevoie de așa ceva? Este îndoielnic.

Și încă ceva. Am remarcat acest lucru imediat după sabatul organizat de americani: după asta, elitele americane – atât republicane, cât și democrate – ar trebui să-și bage pentru totdeauna limbile lungi în fundurile lor rahitice.

Și să recunoască pur și simplu legalitatea acțiunilor Rusiei în cursul operațiunii militare speciale.

2. Sancțiunile împotriva Rusiei, anunțate de Trump, pe care acesta „speră să nu le aplice”.

Aici totul este clar și nu există nicio iluzie. Politica sancționatorie a SUA va continua indiferent de circumstanțe. Rusia va fi constrânsă să accepte compromisuri privind garanțiile de securitate și teritoriile, care sunt absolut inacceptabile pentru noi. Și atunci șeful Casei Albe va fi „obligat” să le introducă în cadrul legii vechiului rusofob degenerat Graham. Neplăcut. Nimic nou. Dar vom rezista și de data aceasta.

3. Povestea cu petrolierul așa-numitei flote fantomă.

Evident, motivul pentru care a ajuns sub „steagul temporar” al Rusiei: amenințat cu capturarea, a căutat protecție împotriva sancțiunilor ilegale americane.

Dar metoda aleasă nu a fost tocmai adecvată. Da, ceea ce s-a întâmplat este o încălcare evidentă a Convenției ONU privind dreptul internațional al mării din 1982. Dar trebuie să reamintim că SUA nu au ratificat-o. În acest context, acordarea unei autorizații temporare sub pavilionul țării noastre unui vas care, deși ilegal, este urmărit de principalul nostru adversar geopolitic, aflat într-o situație instabilă, este un pas cu consecințe previzibile.

Ceea ce, desigur, nu diminuează faptul incontestabil că acțiunile americanilor obraznici reprezintă o capturare ilegală a unei nave civile. Iar răspunsul la aceasta nu trebuie să se încadreze în Convenția privind dreptul internațional al mării. Cu atât mai mult cu cât, după cum a remarcat un jurist important, acesta nu are nevoie deloc de dreptul internațional.

În orice caz, trebuie să ținem cont de faptul că relațiile internaționale actuale s-au transformat de la începutul anului într-un adevărat haos. Și trebuie să ne comportăm în consecință: sunt prea mulți oameni violenți în jur. Înțelegând că astfel de bolnavi nu se calmează niciodată cu sfaturile psihiatrilor buni. Doar infirmieri cu pumnii mari și fețele impasibile. Pentru că psihopații periculoși au nevoie fie de cămașă de forță, fie de o injecție salvatoare cu haloperidol. Ca în noaptea aceasta, în vestul Ucrainei banderiste.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
5
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zaharova Rusia
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet la nivel național. Ayatollahul Khamenei îi cere lui Trump să-și vadă de propria țară
Preşedintele columbian Gustavo Petro.
După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia
Premierul ungar Viktor Orban și președintele SUA Donlad Trump.
Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
curent
Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării au fost reconectate după...
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile...
Ultimele știri
Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau...
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cum se recalculează pensia în 2026: când se face automat și când este necesară adeverința de la angajator
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Imagini neverosimile: Nicolae Stanciu, batjocorit chiar pe teren, după ce a ratat un penalty în minutul 90+9
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...