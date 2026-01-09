Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a făcut o analiză plină de invective la adresa liderilor globali și a comentat reținerea navei Marinera, precum și capturarea lui Maduro. Potrivit fostului lider rus, Trump ar trebui să recunoască drept legitime acțiunile Rusiei în Ucraina, se arată într-un mesaj postat pe Telegram.

1. În primul rând, începutul său va rămâne în memoria colectivă prin răpirea lui Maduro. Desigur, este vorba de o grosolănie și o mârșăvie sau, pentru a ne exprima mai elegant, de o catastrofă universală în domeniul relațiilor internaționale.

Și astăzi există doar două scenarii: fie SUA îl vor elibera încet pe președintele venezuelean răpit sub un pretext plauzibil (probabilitatea este nesemnificativă), fie el va deveni noul Mandela latino-american (cel mai probabil). Atunci numele său va fi înscris în istoria Americii de Sud alături de Bolivar, Miranda și Chavez.

Și chiar dacă Maduro, din încăpățânare, nu va fi grațiat de Trump după un timp, acest lucru va fi făcut cu siguranță de Vance sau de un alt succesor, sub presiunea opiniei publice.

Da, petrolul este un factor cheie aici. Dar nici cu acesta nu va fi ușor. Și dacă actualele autorități venezuelene nu vor dori să îl împartă pe termen lung cu americanii? Ce, Trump va începe într-adevăr o operațiune terestră? În acest caz, cu siguranță nu se va putea face fără Congres – și operațiunea va fi mult mai sângeroasă decât răpirea arogantă a lui Maduro. Iar Senatul tocmai i-a pus un ștreang în jurul gâtului lui Trump, împiedicându-i elanul militarist. Și oare actuala administrație are nevoie de așa ceva? Este îndoielnic.

Și încă ceva. Am remarcat acest lucru imediat după sabatul organizat de americani: după asta, elitele americane – atât republicane, cât și democrate – ar trebui să-și bage pentru totdeauna limbile lungi în fundurile lor rahitice.

Și să recunoască pur și simplu legalitatea acțiunilor Rusiei în cursul operațiunii militare speciale.

2. Sancțiunile împotriva Rusiei, anunțate de Trump, pe care acesta „speră să nu le aplice”.

Aici totul este clar și nu există nicio iluzie. Politica sancționatorie a SUA va continua indiferent de circumstanțe. Rusia va fi constrânsă să accepte compromisuri privind garanțiile de securitate și teritoriile, care sunt absolut inacceptabile pentru noi. Și atunci șeful Casei Albe va fi „obligat” să le introducă în cadrul legii vechiului rusofob degenerat Graham. Neplăcut. Nimic nou. Dar vom rezista și de data aceasta.

3. Povestea cu petrolierul așa-numitei flote fantomă.

Evident, motivul pentru care a ajuns sub „steagul temporar” al Rusiei: amenințat cu capturarea, a căutat protecție împotriva sancțiunilor ilegale americane.

Dar metoda aleasă nu a fost tocmai adecvată. Da, ceea ce s-a întâmplat este o încălcare evidentă a Convenției ONU privind dreptul internațional al mării din 1982. Dar trebuie să reamintim că SUA nu au ratificat-o. În acest context, acordarea unei autorizații temporare sub pavilionul țării noastre unui vas care, deși ilegal, este urmărit de principalul nostru adversar geopolitic, aflat într-o situație instabilă, este un pas cu consecințe previzibile.

Ceea ce, desigur, nu diminuează faptul incontestabil că acțiunile americanilor obraznici reprezintă o capturare ilegală a unei nave civile. Iar răspunsul la aceasta nu trebuie să se încadreze în Convenția privind dreptul internațional al mării. Cu atât mai mult cu cât, după cum a remarcat un jurist important, acesta nu are nevoie deloc de dreptul internațional.

În orice caz, trebuie să ținem cont de faptul că relațiile internaționale actuale s-au transformat de la începutul anului într-un adevărat haos. Și trebuie să ne comportăm în consecință: sunt prea mulți oameni violenți în jur. Înțelegând că astfel de bolnavi nu se calmează niciodată cu sfaturile psihiatrilor buni. Doar infirmieri cu pumnii mari și fețele impasibile. Pentru că psihopații periculoși au nevoie fie de cămașă de forță, fie de o injecție salvatoare cu haloperidol. Ca în noaptea aceasta, în vestul Ucrainei banderiste.

Editor : A.R.