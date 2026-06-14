Mesajul lui Vladimir Putin pentru Donald Trump de ziua lui de naștere: „Un om politic atât de strălucit și remarcabil”

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminică urări de ziua de naștere președintelui american Donald Trump, descriindu-l drept „o personalitate și un om politic strălucit și remarcabil” și sugerând că cei doi lideri ar putea ridica relațiile dintre țările lor la un nou nivel, relatează Reuters.

„Stimate domnule președinte, dragă Donald, te felicit din toată inima, pe tine, o personalitate și un om politic atât de strălucit și remarcabil, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani!”, a declarat Putin în mesajul său de felicitare publicat pe site-ul Kremlinului, citat de agențiile de presă rusești.

Liderul rus a purtat o conversație telefonică de 55 de minute cu Trump, potrivit consilierului pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, care a declarat că Putin i-a transmis felicitări într-un mod „informal”.

În mesajul său, Putin a afirmat că „apreciază înțelegerea reciprocă dintre noi, care ne permite să discutăm... chiar și cele mai complexe chestiuni de pe agenda bilaterală și internațională în mod deschis și sincer”.

„Sunt convins că, împreună, am putea conferi relațiilor ruso-americane o nouă dimensiune și, de asemenea, am putea contribui în mare măsură la asigurarea securității și stabilității pe scena internațională”, a scris Putin.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima oară în Alaska, în august 2025, în încercarea de a ajunge la o soluție pentru conflictul din Ucraina.

Și preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat duminică telefonic pe omologul său american Donald Trump cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

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Editor : A.M.G.