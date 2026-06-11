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Mesajul MAE rus pentru ambasadorii francez, german și britanic, privind războiul cu Ucraina: cele trei țări au „o politică distructivă”

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Mikhail Galuzin
Viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin. Foto: Profimedia

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Galuzin, s-a întâlnit joi la Moscova cu ambasadorii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii şi le-a spus că ţările lor urmăresc o „politică distructivă” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, relatează Reuters.

Ambasadorul francez, Nicolas de Riviere, a declarat reporterilor în faţa clădirii Ministerului rus al Afacerilor Externe că cei trei au avut o „discuţie bună” cu Galuzin şi că vor da publicităţii o declaraţie mai târziu, notează News.ro.

Întâlnirea de la Moscova a avut loc după ce liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii – care formează o alianţă informală de securitate numită E3, una dintre principalele surse de sprijin internaţional pentru Ucraina – s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Londra duminica trecută, unde au declarat că susţin apelul acestuia la un armistiţiu adresat lui Vladimir Putin.

Într-un comunicat, Ministerul de Externe al Rusiei a informat că Galuzin le-a prezentat diplomaţilor „o evaluare obiectivă a politicii distructive urmărite de conducerile ţărilor lor în ceea ce priveşte criza ucraineană, care are ca scop încurajarea maximă a regimului de la Kiev să continue războiul împotriva Rusiei în numele, pe cheltuiala şi cu asistenţa directă a «coaliţiei celor dispuşi» din Occident”.

„Abordările fundamentale ale părţii ruse în ceea ce priveşte căutarea unei soluţii politice şi diplomatice a conflictului, bazată pe abordarea cauzelor sale profunde, au fost explicate” de Galuzin, se arată în declaraţie.

La reuniunea de duminică din Downing Street, liderii europeni şi Zelenski au convenit că actuala linie de contact dintre forţele ruse şi ucrainene ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri; că Ucraina ar trebui să beneficieze de garanţii de securitate cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv desfăşurarea unei forţe multinaţionale; şi că activele financiare ruse îngheţate vor rămâne blocate până când Rusia va compensa Ucraina pentru daunele cauzate de război.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a menţinut poziţia intransigentă cu privire la război, dar a sugerat săptămâna trecută că propunerile de pace ale preşedintelui american Donald Trump ar putea contribui la încetarea luptelor.

Putin a declarat reporterilor străini la Sankt Petersburg că este dispus să discute cu politicienii europeni, dar că aceştia nu sunt persoanele potrivite pentru a media încetarea războiului. „Ce fel de mediator poate fi Uniunea Europeană sau ţările individuale ale UE atunci când asistă direct o ţară cu care suntem în conflict armat?”, a spus el.

Editor : B.E.

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