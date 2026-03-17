Mesajul Rusiei, după ce Donald Trump a amenințat cu preluarea Cubei: „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă”

După ce președintele american Donald Trump a spus că speră să aibă onoarea de a „cuceri Cuba” și că „poate face orice dorește” cu republica insulară, Rusia și-a exprimat solidaritatea neclintită cu Havana, relatează Reuters.

Fără a-l menționa pe Trump explicit, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la escaladarea tensiunilor în jurul a ceea ce a numit „Insula Libertății”.

„Rusia își reafirmă solidaritatea neclintită cu guvernul și poporul frățesc al Cubei”, a declarat Ministerul. „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă în afacerile interne ale unui stat suveran, intimidarea și recurgerea la măsuri restrictive unilaterale ilegale.”

Liderul de la Casa Albă a intensificat presiunea economică asupra Cubei, impunând un blocaj petrolier care a paralizat sistemul său de producere a energiei electrice, deja învechit.

New York Times a raportat că îndepărtarea președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel din funcție a fost un obiectiv cheie al SUA. Citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, publicația a afirmat că americanii au semnalat negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel trebuie să plece, dar lasă următorii pași în seama cubanezilor.

Kremlinul a declarat că se află în contact cu conducerea cubaneză și că Moscova este pregătită să ofere tot sprijinul posibil.

„În prezent, Insula Libertății se confruntă cu provocări fără precedent, care sunt o consecință directă a embargoului comercial, economic, financiar și, mai recent, energetic impus de SUA împotriva Cubei”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Rusia a declarat că a oferit și va continua „să ofere Cubei suportul necesar, inclusiv sprijin financiar”.

Rusia a pierdut un aliat atunci când Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, deși Rusia a beneficiat de prețurile ridicate ale petrolului generate de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, un partener strategic al Moscovei.

Cuba a fost un aliat apropiat al Moscovei timp de decenii, după revoluția comunistă din 1959 care l-a adus pe Fidel Castro la putere, până la prăbușirea Uniunii Sovietice. Mai recent, Rusia a sprijinit insula atât cu finanțare, cât și cu bunuri materiale.

