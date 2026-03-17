Mesajul Rusiei, după ce Donald Trump a amenințat cu preluarea Cubei: „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă”

steag rusia-kremlin
Steagul Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

După ce președintele american Donald Trump a spus că speră să aibă onoarea de a „cuceri Cuba” și că „poate face orice dorește” cu republica insulară, Rusia și-a exprimat solidaritatea neclintită cu Havana, relatează Reuters.

Fără a-l menționa pe Trump explicit, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la escaladarea tensiunilor în jurul a ceea ce a numit „Insula Libertății”.

„Rusia își reafirmă solidaritatea neclintită cu guvernul și poporul frățesc al Cubei”, a declarat Ministerul. „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă în afacerile interne ale unui stat suveran, intimidarea și recurgerea la măsuri restrictive unilaterale ilegale.”

Liderul de la Casa Albă a intensificat presiunea economică asupra Cubei, impunând un blocaj petrolier care a paralizat sistemul său de producere a energiei electrice, deja învechit.

New York Times a raportat că îndepărtarea președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel din funcție a fost un obiectiv cheie al SUA. Citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, publicația a afirmat că americanii au semnalat negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel trebuie să plece, dar lasă următorii pași în seama cubanezilor.

Kremlinul a declarat că se află în contact cu conducerea cubaneză și că Moscova este pregătită să ofere tot sprijinul posibil.

„În prezent, Insula Libertății se confruntă cu provocări fără precedent, care sunt o consecință directă a embargoului comercial, economic, financiar și, mai recent, energetic impus de SUA împotriva Cubei”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

Rusia a declarat că a oferit și va continua „să ofere Cubei suportul necesar, inclusiv sprijin financiar”.

Rusia a pierdut un aliat atunci când Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, deși Rusia a beneficiat de prețurile ridicate ale petrolului generate de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, un partener strategic al Moscovei.

Cuba a fost un aliat apropiat al Moscovei timp de decenii, după revoluția comunistă din 1959 care l-a adus pe Fidel Castro la putere, până la prăbușirea Uniunii Sovietice. Mai recent, Rusia a sprijinit insula atât cu finanțare, cât și cu bunuri materiale.

Citește și:

Petrol în schimbul puterii: Cum au vândut acoliții lui Maduro bogățiile naturale ale Venezuelei pentru a intra sub protecția lui Trump

Blackout total în Cuba. Întreaga insulă a rămas fără electricitate, pe fondul blocadei petroliere impuse de Trump

Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Rounds Of Golf And Trade Talks
Când s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul. Anunțul lui Donald Trump
DC: U.S. Capitol, Sen. Blumenthal and Sen. Graham Press Conference on Ukraine Annexation
„Nu l-am auzit niciodată atât de furios”. Un aliat al lui Trump a vorbit despre reacția liderului SUA la refuzul Europei de a-l ajuta
donald trump
Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz: „Oricum nu avem nevoie de ajutorul lor”
trump jd vance
Trump îl pune pe JD Vance în fruntea unui grup antifraudă, invocând deturnări de fonduri în programe sociale
iran- razboi sua-israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Oficialul SUA pentru combaterea terorismului a demisionat. Reacția lui Trump: „E un lucru bun”
