Video Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a venit cu un mesaj sfidător la patru ani din momentul în care Moscova a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina. Dmitri Peskov a vorbit despre informațiile oferite presei de către spionii lui Putin potrivit cărora Franța și Marea Britanie ar urma să livreze o armă nucleară Kievului. Acesta a adăugat răspicat că războiul va continua. 

„Ați auzit deja apelurile parlamentului nostru către colegii din Anglia și Franța de a întreprinde acțiuni pentru anchete parlamentare. Aceasta este o încălcare flagrantă a tuturor normelor și principiilor relevante ale dreptului internațional”, a subliniat Peskov, comentând comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse potrivit căruia Parisul și Londra lucrează activ la furnizarea către Kiev a unei bombe nucleare, precum și a mijloacelor de livrare a acesteia.

Potrivit SVR, având astfel de arme, Kievul, în opinia Marii Britanii și Franței, ar putea pretinde „condiții mai avantajoase pentru încheierea ostilităților”. Este vorba despre transferul secret către Kiev al componentelor, echipamentelor și tehnologiilor europene din acest domeniu. Ca variantă, se ia în considerare „partea TN75 din racheta balistică a submarinelor M51.1” franceză de dimensiuni reduse. În același timp, SVR a precizat că „Berlinul a refuzat în mod prudent” să participe la această „aventură periculoasă”.

Senatorii Federației Ruse, în legătură cu declarația SVR, au cerut investigarea acestor planuri la nivel internațional și național. De asemenea, Consiliul Federației a propus Consiliului de Securitate al ONU, AIEA și Conferinței de revizuire a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare să efectueze investigațiile prevăzute în mandatele lor cu privire la intențiile Londrei și Parisului.

De asemenea, Peskov a vorbit despre faptul că Rusia speră că lucrările în cadrul negocierilor privind Ucraina vor continua.  Rusia menține o poziție clară și consecventă cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina.

Soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina depinde în prezent de acțiunile „regimului” de la Kiev. Rusia încă speră la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina și a făcut astfel de încercări încă de la început. Operațiunea specială a început împotriva „regimului” de la Kiev, dar s-a transformat într-o confruntare între Rusia și Occident.

Acesta a mai adăugat: „Obiectivele complete ale operațiunii speciale(n.red. așa numește Moscova războiul) nu au fost încă atinse, astfel încât operațiunea specială continuă. Rusia rămâne deschisă la atingerea obiectivelor operațiunii speciale prin mijloace diplomatice și, în orice caz, interesele țării vor fi asigurate. Obiectivul principal al operațiunii speciale este de a asigura siguranța oamenilor din Donbass, care se aflau anterior în pericol de moarte. 

În timpul operațiunii speciale, societatea rusă a ajuns să înțeleagă mai bine rădăcinile sale și „ce este bine și ce este rău” în afacerile mondiale. Kremlinul nu comentează rapoartele despre presupusele negocieri dintre Rusia și SUA privind controlul armelor nucleare.

