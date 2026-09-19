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Metoda ingenioasă prin care Rusia face economie de rachete performante „Sunt mult mai puțin precise, dar pagubele sunt semnificative”

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Sistem S-400
Sistem S-400. Foto: Profimedia
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Rusia folosește din ce în ce mai mult rachete de antrenament S-400 reconvertite pentru a bombarda Ucraina, relatează Reuters. O metodă ingenioasă prin care sunt „economisite” rachetele importante precum Iskander.

Rusia folosește din ce în ce mai des rachete de antrenament S-400 reconvertite pentru a lovi orașele ucrainene, relatează Reuters, citând cifre compilate de analiștii militari ai Parchetului General al Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat 87 de rachete de antrenament RM48U asupra Ucrainei în iulie, comparativ cu 10 în iunie și 14 în mai, a precizat Reuters. RM48U este semnificativ mai puțin precisă decât o rachetă balistică special concepută, dar este totuși capabilă să provoace pagube semnificative.

Rusia folosește astfel de rachete de antrenament reconvertite, concepute inițial pentru a servi drept ținte aeriene în cadrul antrenamentelor militare, pentru a menține presiunea asupra Ucrainei și a conserva stocurile de rachete balistice mai valoroase, a declarat un analist intervievat de Reuters.

„Utilizarea acestora le permite rușilor să-și păstreze rachetele mai performante pe care le dețin – rachetele Iskander, dar și modelele KN-23 și Zircon – pentru perioada de iarnă, când vor dori să-și intensifice cu adevărat campania cu rachete balistice”, a declarat pentru Reuters Sidharth Kaushal, cercetător principal la centrul de studii londonez RUSI.

Rachetele RM48U au reprezentat mai mult de jumătate din cele 228 de rachete balistice și hipersonice lansate asupra Ucrainei în iulie și la începutul lunii august, potrivit datelor colectate de analiștii militari de la Parchetul General, citați de Reuters.

S-400, pentru care au fost construite inițial rachetele de antrenament, este un sistem de apărare aeriană care a intrat în serviciu în august 2007. La fel ca predecesorul său, S-300, acesta poate lovi ținte și în modul de atac la sol.

Singura apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice este sistemul PAC-3 Patriot, furnizat de SUA. Interceptoarele Patriot au fost insuficiente pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice și al războiului SUA din Golful Persic, care a epuizat stocurile globale de interceptoare Patriot.

Editor : Sebastian Eduard

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