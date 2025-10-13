Metoda prin care Rusia îi plătește pe sabotorii din Europa pentru a-și ascunde urmele, dezvăluită de un oficial polonez

Rusia a folosit criptomonede pentru a plăti sabotorii implicați în atacuri hibride asupra țărilor UE, cu scopul de a împiedica serviciile de informații să urmărească plățile, a declarat un înalt oficial polonez din domeniul securității, relatează TVP World.

Sławomir Cenckiewicz, șeful Biroului Național de Securitate al Poloniei, a spus pentru Financial Times că Moscova folosește probabil această metodă de plată pentru a finanța atacuri care variază de la sabotaj la tentative de piratare a rețelelor de alimentare cu apă și a altor infrastructuri critice.

O rețea de agenți recrutați de GRU, agenția de informații militare a Rusiei, care a fost descoperită în Polonia în 2023, a fost „finanțată în mare măsură cu criptomonede”, a declarat Cenckiewicz, o metodă de plată pe care Varșovia consideră că Moscova o utilizează și în prezent.

Luna trecută, parlamentarii din camera inferioară a parlamentului polonez au aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea reglementării pieței cripto-activelor, inclusiv pedepse cu închisoarea pentru cei care nu respectă regulile de supraveghere.

Cenckiewicz a declarat că proiectul de lege ar trebui privit și ca un instrument de limitare a canalelor de finanțare rusești.

„Serviciile de informații poloneze sunt foarte interesate de întregul proces legislativ, pentru a se asigura că nu există lacune care ar permite puterilor străine să utilizeze [criptomonedele] pentru a-și finanța agenții”, a mai precizat el pentru ziar.

Kremlinul a utilizat cu succes tokenuri criptografice, burse și rețele pentru a eluda sancțiunile occidentale și a menține fluxurile financiare după ce creditorii ruși au fost excluși din sistemul de plăți Swift condus de SUA.

„Când ne uităm la domeniul cibernetic, Polonia se află acum într-o stare de război [cu Rusia], nu mai este o stare de amenințare”, a spus Cenckiewicz.

În ultimul an, Varșovia a închis două consulate rusești și a expulzat mai mulți diplomați ruși și belaruși acuzați de complicitate la comploturi de sabotaj. Cenckiewicz a declarat pentru Financial Times că acești diplomați erau doar „primul strat” de infiltrare, Moscova bazându-se din ce în ce mai mult pe agenți locali „ad hoc” pentru misiuni specifice.

Acești agenți, a spus el, ar putea fi plătiți cu sume mici și ar prezenta „un risc redus pentru ei în ceea ce privește recrutarea”. Cenckiewicz a mai afirmat: „Nu există nicio îndoială că rușii aveau niște ași în mânecă printre acești oameni”.

