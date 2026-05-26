Miliardarii ruși i s-au plâns lui Putin de ineficiența sistemului antiaerian. Ce i-au cerut dictatorului pentru protejarea afacerilor

Companiile ruse au nevoie de arme de calibru mare și de posibilitatea de a mobiliza rezerviști pentru a-și proteja întreprinderile împotriva atacurilor cu drone. Acest lucru a fost declarat marți, la o întâlnire cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, de către Alexander Shokhin — principalul lobbyist al marilor întreprinderi și șeful RSPP, cea mai mare asociație de afaceri din țară, cu miliardari din lista Forbes în componența consiliului de administrație.

„Întreprinderile mari se preocupă, fără îndoială, atât de protecția obiectivelor proprii, cât și de protecția teritoriilor pe care sunt prezente companiile. Dar unele aspecte necesită reglementare”, s-a adresat Șokhin lui Putin.

„Acestea sunt legate de mecanismele de asigurare a armamentului – nu doar armament ușor de calibru 7,62, ci și de calibru mai mare. Este vorba despre diverse sisteme de război electronic, instalații laser și alte calibre”.

În plus, după cum reiese din declarațiile lui Șokhin, mediul de afaceri ar dori să aloce întreprinderilor sale rezerviști, pe care legea adoptată la sfârșitul anului trecut permite să-i folosească pentru paza obiectivelor. „Se întâmplă adesea ca acești rezerviști să fie astăzi într-un loc, mâine — în altul. Abia încep să preia obiectivul, că deja apar noi sarcini”, s-a plâns Șokhin (citat de serviciul de presă al Kremlinului).

La sfârșitul anului trecut, doar companiile petroliere au înregistrat pierderi de aproximativ 1 trilion de ruble ca urmare a atacurilor cu drone, care au lovit zeci de rafinării din întreaga țară. Până în primăvara anului 2026, un sfert din teritoriul Rusiei se afla deja în zona de acțiune a dronelor ucrainene, inclusiv orașele Chelyabinsk, Ekaterinburg și Perm, situate dincolo de Ural.

La începutul lunii mai, după o serie de atacuri care au obligat Kremlinul să reducă ceremonia paradei Victoriei de la Moscova, Vladimir Putin l-a demis din funcție pe comandantul Forțelor Aeriene și Spațiale ale Federației Ruse, din care fac parte trupele de apărare antiaeriană și antirachetă (PVO, PRO). În locul generalului Viktor Afzalov, care a condus Forțele Aeriene și Spațiale din 2023, în această funcție a fost numit generalul-colonel Alexander Chaiko, care a condus din 2021 Districtul Militar de Est.

Din cauza atacurilor cu drone, Putin însuși a întărit drastic măsurile de securitate. După cum au relatat surse ale Financial Times, el petrece din ce în ce mai mult timp în buncăre subterane, și-a redus călătoriile, iar angajaților din cercul apropiat al președintelui li se interzice utilizarea telefoanelor mobile și a oricăror dispozitive cu acces la internet.

