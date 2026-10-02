Miliardarii ruși „se oferă voluntari” să finanțeze bugetul lui Putin. Au virat deja peste 5,6 miliarde de dolari

Cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia au contribuit în acest an cu 471 de miliarde de ruble, echivalentul a peste 5,6 miliarde de dolari, la bugetul de stat, potrivit unor documente bugetare citate de Reuters. Plățile sunt înregistrate drept „încasări voluntare” și au crescut substanțial după o întâlnire cu ușile închise între Vladimir Putin și reprezentanți ai elitei de afaceri, desfășurată în martie. În același timp, Rusia estimează pentru 2026 un deficit bugetar de 3,2% din PIB, dublu față de ținta inițială.

Întâlnirea a avut loc cu ușile închise, iar lista completă a participanților nu a fost făcută publică. Potrivit Reuters, la discuții au participat oameni de afaceri ruși de top, dintre care mulți se află sub sancțiuni occidentale.

În septembrie, Putin a confirmat public că, în urma întâlnirii, au fost făcute contribuții de „sute de miliarde de ruble”. Președintele rus a insistat însă că acestea nu reprezintă taxe sau contribuții impuse de stat, ci plăți voluntare făcute la inițiativa mediului de afaceri.

Întâlnirea cu Putin și „contribuțiile voluntare”

Potrivit informațiilor transmise de Kremlin, unul dintre participanții la întâlnirea din martie s-ar fi oferit să contribuie cu o „sumă foarte mare de bani” la bugetul statului.

Argumentul prezentat atunci a fost că oamenii foarte bogați din Rusia, care și-au acumulat averile în anii 1990 și au beneficiat de legături cu statul, au acum obligația de a sprijini finanțele publice.

Putin ar fi fost de acord cu această propunere, iar contribuțiile private au crescut substanțial după întâlnirea din martie.

Președintele rus a susținut ulterior că inițiativa a aparținut oamenilor de afaceri și că nu a fost vorba despre o obligație impusă de Kremlin. „Nu. Protestez. Nu există taxe. Există contribuții voluntare. Sunt lucruri complet diferite”, a spus Putin în septembrie, referindu-se la aceste plăți.

El a afirmat că reprezentanții mediului de afaceri au venit singuri cu propunerea de a contribui la economie și la sectorul social și că banii au fost transferați direct către Ministerul rus de Finanțe.

„Oamenii s-au ridicat și au spus: lucrăm în această țară, suntem cetățeni ai acestei țări, am acumulat multă avere personală, iar afacerile se simt în siguranță, în ciuda tuturor problemelor. Vrem să contribuim, în condițiile actuale, la dezvoltarea economică și socială”, a relatat Putin despre discuțiile cu oamenii de afaceri.

Președintele rus a spus că banii ar urma să fie utilizați în principal pentru domenii precum educația și sănătatea, însă documentele bugetare arată amploarea contribuțiilor într-un moment în care statul rus se confruntă cu un deficit bugetar semnificativ.

471 de miliarde de ruble pentru bugetul Rusiei

Potrivit datelor analizate de Reuters, contribuțiile „voluntare” au ajuns la 471 de miliarde de ruble în 2026, adică peste 5,6 miliarde de dolari.

Suma reprezintă peste 1% din cheltuielile guvernamentale ale Rusiei pentru acest an. Fără acești bani, deficitul bugetar al Moscovei ar fi fost și mai mare.

Rusia estimează pentru 2026 un deficit bugetar de 7,3 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 87 de miliarde de dolari, sau 3,2% din PIB. Deficitul este de două ori mai mare decât ținta inițială, stabilită la 1,6% din PIB. Fără contribuțiile „voluntare” de 471 de miliarde de ruble, deficitul ar fi putut ajunge la 3,4% din PIB.

Contribuțiile din acest an sunt și mult mai mari decât cele colectate în 2025. Potrivit datelor citate de Reuters și altor surse care au analizat documentele bugetare, în 2025 companiile au virat aproximativ 251,3 miliarde de ruble sub forma unor contribuții de acest tip.

Războiul pune presiune pe finanțele Moscovei

Finanțele publice ale Rusiei sunt supuse unei presiuni tot mai mari pe fondul cheltuielilor militare ridicate, al sancțiunilor occidentale și al efectelor economice ale războiului din Ucraina.

Moscova continuă să aloce sume foarte mari pentru apărare și securitate, în timp ce veniturile din petrol și gaze au fost afectate, iar statul a apelat la împrumuturi, fonduri de rezervă și majorări de taxe pentru a acoperi necesarul de finanțare.

Documentele analizate de Reuters arată că cheltuielile militare și de securitate vor reprezenta aproximativ 38% din bugetul Rusiei în 2026. Guvernul încearcă, în paralel, să găsească noi surse de venituri pentru a acoperi deficitul.

Presiunea asupra bugetului se reflectă și în planurile pentru anii următori. Reuters a relatat recent, pe baza documentelor bugetare, că Rusia intenționează să majoreze puternic cheltuielile pentru apărare în 2027, în timp ce finanțarea pentru domenii precum protecția socială, educația și sănătatea este programată să scadă.

Statul caută și alte surse de bani

Pe lângă contribuțiile „voluntare” ale mediului de afaceri, guvernul rus intenționează să obțină și alte venituri prin vânzarea unor active private confiscate.

Potrivit Reuters, statul estimează că ar putea încasa aproximativ 385 de miliarde de ruble în 2026 din vânzarea unor astfel de active. Autoritățile ruse au justificat preluarea unor companii și proprietăți prin acuzații de corupție, încălcări ale legii sau deținerea unor active strategice de către entități străine.

În paralel, Moscova a majorat taxele și împrumuturile pentru a acoperi necesarul de finanțare. Guvernul pregătește și noi majorări fiscale pentru anii următori, inclusiv măsuri care ar urma să aducă venituri suplimentare din anumite categorii de venituri și activități economice.

O contribuție „voluntară” într-un moment de presiune fiscală

În acest context, cele 471 de miliarde de ruble virate de oamenii de afaceri reprezintă o sursă importantă de venit pentru bugetul federal.

Deși Kremlinul insistă asupra caracterului voluntar al plăților, contribuțiile au crescut puternic după întâlnirea cu Putin din martie. Reuters notează că participanții la acea reuniune nu au fost identificați public în totalitate, iar majoritatea oamenilor de afaceri prezenți se află sub sancțiuni occidentale.

Pentru Moscova, banii vin într-un moment în care deficitul bugetar estimat pentru 2026 a ajuns la 3,2% din PIB, mult peste ținta stabilită inițial. Contribuțiile „voluntare” reduc această gaură cu aproximativ 0,2 puncte procentuale, până la nivelul de 3,2% al deficitului estimat în prezent, față de aproximativ 3,4% în scenariul în care aceste sume nu ar fi fost colectate.

În același timp, creșterea cheltuielilor militare și presiunile asupra veniturilor bugetare arată cât de importantă a devenit pentru Kremlin găsirea unor surse suplimentare de finanțare, inclusiv prin contribuții ale companiilor și ale celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia.

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Editor : C.A.