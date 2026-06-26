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Ministerul de externe rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova în legătură cu reţinerea unor curieri diplomatici

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Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei. Foto: Profimedia
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Ministerul rus de externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru a-i transmite un protest ferm în legătură cu „reţinerea ilegală” a unor curieri diplomatici ruşi pe aeroportul din Chişinău, informează Xinhua.

Incidentul a avut loc joi, iar ministerul a comunicat că reţinerea curierilor reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor fundamentale ale Convenţiei de la Viena din 1961 privind relaţiile diplomatice. Instituţia a precizat că acelor curieri li s-a cerut ilegal să permită inspectarea corespondenţei diplomatice şi să predea voluntar telefoanele mobile.

De asemenea, arată comunicatul citat, personalului ambasadei Rusiei în Republica Moldova nu i s-a permis intrarea în zona accesibilă a aeroportului în vederea acordării de asistenţă consulară, notează Xinhua, citată de Agerpres.

Deşi Chişinăul fusese informat în prealabil despre sosirea curierilor diplomatici, aceştia nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova şi au fost nevoiţi să se întoarcă în Rusia, a adăugat ministerul.

Xinhua menţionează că relaţiile dintre Rusia şi Republica Moldova s-au deteriorat după 2020 şi reaminteşte că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat recent că Republica Moldova se transformă într-un stat ostil Rusiei. 

Editor : Liviu Cojan

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