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Ministrul Apărării din Lituania, Robertas Kaunas, avertizează: „Vladimir Putin caută noi ținte în țările baltice”

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Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas. Sursa: Profimedia
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Kremlinul caută o nouă escaladare pe măsură ce efortul său de război din Ucraina stagnează și consideră țările baltice și Polonia drept „țintele cele mai apropiate”, a declarat ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, într-un interviu acordat postului public de televiziune LRT, citat de Kyiv Independent. Kaunas este cel mai recent oficial aliat care avertizează că Moscova s-ar putea pregăti să testeze flancul estic al NATO, pe măsură ce războiul său împotriva Ucrainei se prelungește.

Potrivit ministrului lituanian al Apărării, „societatea rusă deja întreabă regimul” de ce nu a reușit până acum să obțină o victorie în Ucraina, în timp ce Rusia însăși se confruntă cu atacuri și penurie de combustibil.

„Kremlinul, cu Putin la cârma sa, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie, iar în acest caz regiunea baltică și Polonia sunt țintele cele mai apropiate”, a declarat Kaunas pentru Radio LRT.

În ultimele săptămâni, liderii din Polonia și Lituania - două țări membre NATO care se învecinează cu Belarus, aliatul Moscovei, și cu exclava rusă puternic înarmată din Kaliningrad - au avertizat cu privire la potențiale provocări rusești împotriva țărilor lor.

De asemenea, oficialii NATO nu au exclus posibilitatea unui atac convențional din partea Rusiei în următorii ani. Șeful armatei germane, Christian Freuding, a declarat că, potrivit „informațiilor de intelligence convenite la nivelul NATO”, Moscova va fi pregătită să invadeze un stat membru încă din 2029.

Avertismentele vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la unitatea NATO, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, adoptă o poziție mai dură față de aliații europeni, iar administrația sa dă semnale privind o revizuire a prezenței militare americane în Europa. Cu toate acestea, oficialii occidentali au insistat că alianța rămâne pregătită să răspundă la provocările Rusiei.

Într-un interviu acordat publicației „Kyiv Independent”, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că NATO este pregătită să răspundă la orice acțiuni ostile din partea Rusiei.

„Rusia ar avea mult de pierdut, mult mai mult decât ar putea câștiga doar prin o eventuală invazie a Poloniei sau a statelor baltice”, a declarat șeful militar al NATO.

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Editor : C.A.

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