Moartea generalilor. Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina

Vladimir Putin în timpul unei ședințe cu mai mulți generali. Sursa foto: Profimedia
Generali uciși în 2022 Decese confirmate (2023–2025)

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 19 generali ruși au fost uciși, conform datelor publice și rapoartelor din surse ruse și ucrainene. Nu toate aceste decese au fost confirmate oficial de către Moscova.

Pierderile în rândul înaltei conduceri militare au fost consemnate atât pe front, cât și în zona din spate a frontului, ca urmare a loviturilor asupra cartierelor generale, incidentelor cu aviația, actelor de sabotaj și exploziilor pe teritoriul Rusiei, scrite TheInsider

Generali uciși în 2022

Andrei Sukhoveți — general-maior, locotenent-adjunct al armatei 41. A fost ucis pe 28 februarie 2022 în regiunea Cernihiv; potrivit rapoartelor, a fost împușcat de un lunetist.

Oleg Mitiaev — general-maior, comandant al Diviziei 150 de infanterie motorizată. Se presupune că a murit primăvara anului 2022 în luptele pentru Mariupol.

Vladimir Frolov — general-maior, adjunct al Armatei 8. A murit la 10 martie 2022 la Mariupol, oficial raportându-se că a fost ucis de un lunetist.

Andrei Simonov — general-maior, responsabil cu forțele de război electronic în Districtul Militar de Vest, probabil ucis la 30 aprilie 2022 în apropiere de Izium.

Kanamat Botashev — general-maior (pensionat), luptând cu gruparea Wagner, avionul său Su-25 a fost doborât de forțele ucrainene pe 22 mai 2022.

Roman Kutuzov — general-locotenent, șef al statului major al Armatei 8, ucis la 5 iunie 2022 în zona Popasna.

Decese confirmate (2023–2025)

Dmitri Ulianov — general-maior (pensionat), comandant de regiment, ucis la 6 februarie 2023.

Sergei Goriacev — general-maior, șef al statului major al Armatei 35, ucis la 12 iunie 2023.

Oleg Tsokov — general-locotenent, adjunct al Districtului Militar Sudic, ucis pe 11 iulie 2023.

Vladimir Zavadski — general-maior, ucis la 28 noiembrie 2023 în zona Herson.

Igor Trifonov — general-maior de poliție, pierdut în luptă pe 12 decembrie 2023.

Andrei Golovațkiy — general-maior (pensionat), mort pe 30 iunie 2024.

Ildar Saidov — general-maior al Serviciului Vamal, rănit mortal la 14 septembrie 2024.

Pavel Klimenko — general-maior, comandant al Brigăzii 5 Gărzi, ucis la 6 noiembrie 2024.

Igor Kirillov — general-locotenent, șef al trupelor de protecție radiologică, chimică și biologică, ucis la 17 decembrie 2024 într-o explozie la Moscova.

Konstantin Smeshko — general-maior, decedat la 26 decembrie 2024 în circumstanțe neclare.

Yaroslav Moskalyk — general-locotenent, mort la 25 aprilie 2025 într-un atentat cu bombă în Rusia.

Mikhail Gudkov — general-maior de gardă, raportat mort la 2 iulie 2025 (cu versiuni diferite ale circumstanțelor).

Fanil Sarvarov — general-locotenent, ucis la 22 decembrie 2025 într-un atentat cu mașină capcană la Moscova.

