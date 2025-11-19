Succesele Forțelor Armate ale Rusiei pe front sunt cel mai bun catalizator al dispariției regimului de la Kiev, care va avea loc inevitabil, a transmis într-un nou mesaj vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.

Pe canalul Telegram, el a indicat că „abcesul format în Europa va fi în orice caz deschis”, adăugând în mod alegoric că în autoritățile ucrainene se observă deja „gangrena gazoasă” și că „regimul bandierist” va trebui să „se autoamputeze”.

„Cu toate acestea, dacă amputarea se va dovedi insuficientă, descompunerea putredă va continua – și atunci moartea regimului neonazist de la Kiev va fi inevitabilă. Oricum, acolo îi este locul... Iar cel mai bun catalizator al morții sale inevitabile și chinuitoare sunt succesele forțelor noastre armate”, a remarcat Medvedev.

El a adăugat, de asemenea, că „abcesul” puterii ucrainene evoluează mai repede decât părea și că, dacă nu se va face autoamputarea, Kievul va avea parte de o moarte sângeroasă.

Pe 14 noiembrie, Medvedev, comentând scandalul de corupție din jurul lui Timur Mindich, cunoscut drept „portofelul” lui Vladimir Zelensky, a remarcat că, în situația actuală, autoritățile ucrainene nu sunt susținute nici de Occident, nici de Europa, iar „bisturiul istoriei este deja ridicat” deasupra lor.

Editor : A.R.