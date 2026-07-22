„Moartea te poate prinde oriunde și în orice fel”. Reacțiile rușilor la atacurile Ucrainei asupra depozitelor „Amazonului rusesc”

Antreprenorii ruși își calculează pierderile, pun la îndoială capacitatea Kremlinului de a proteja infrastructura critică și, în unele cazuri, cer încetarea războiului, după ce dronele ucrainene au lovit o serie de depozite aparținând companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia numit și „Amazonul rusesc”, relatează Kyiv Post.

Atacurile au continuat timp de câteva zile, vizând marile centre de distribuție din regiunile Moscovei și Tambov până la Krasnodar și regiunea Stavropol. Înregistrările video publicate pe rețelele sociale rusești au arătat depozite imense cuprinse de flăcări și coloane dense de fum care se ridicau deasupra clădirilor.

Pentru mii de mici comercianți care își depozitează marfa în centrele logistice Wildberries, atacurile au stârnit temerea că ani întregi de muncă și stocuri în valoare de milioane de ruble ar putea să fi dispărut peste noapte.

„Asta e, oameni buni. Mulți oameni se vor trezi astăzi faliți, pentru că depozitul din Krasnodar a luat foc. Încă arde”, a spus un bărbat rus într-un videoclip postat online.

„Prietenii din Krasnodar spun că situația e complet dată peste cap. Ce să facem? Nu știm”, a adăugat el, înainte de a scoate un suspin adânc.

Un alt bărbat s-a străduit să-și stăpânească lacrimile în timp ce vorbea despre pierderile suferite de antreprenori și despre costul uman tot mai mare al războiului pe care Rusia continuă să-l descrie oficial drept o „operațiune militară specială”.

„Deja îmi doresc ca această «operațiune militară specială» să se încheie”, a spus el. „Atât de mulți oameni mor, iar atât de mulți antreprenori suferă. Acum trebuie să depunem declarații la autoritățile fiscale. Nu știu ce să spun sau ce să fac”.

Un angajat al depozitului a declarat că imaginile filmate după incident l-au făcut să-i fie teamă să se întoarcă la muncă.

„Sincer, e o situație complet de rahat. Am văzut atâtea videoclipuri – sunt cadavre împrăștiate peste tot, totul explodează, iar oamenii sunt acoperiți de sânge”, a spus el. „De două zile încoace, mi-e frică să mă duc la depozit”.

„În acest moment, cuvântul «anxietate» este mult prea blând. Am senzația că se apropie o adevărată furtună de rahat”, a declarat Sergei, un antreprenor. „Desigur, mă aștept la noi atacuri în curând”.

Însă nu toți angajații au afirmat că atacurile le-au schimbat atitudinea față de muncă. Olga, care lucrează la un depozit Wildberries din Shushary, lângă Sankt Petersburg, a declarat că nu intenționează să renunțe la turele de lucru.

„Moartea te poate prinde oriunde și în orice fel. Faptul că merg la serviciu nu schimbă cu nimic acest lucru”, a spus ea. „Mă duc acolo special pentru a munci și, sincer, nu vorbesc cu prea mulți oameni. Dar cei cu care vorbesc împărtășesc aceeași părere”.

Reacțiile dezvăluie un amestec de furie, teamă, resemnare și critici din ce în ce mai directe la adresa autorităților ruse. În timp ce unii comentatori au acuzat Ucraina și NATO că ar fi atacat în mod deliberat civili, alții s-au întrebat de ce sistemele de apărare aeriană ale Rusiei nu au reușit să protejeze depozitele situate în adâncul țării.

„Au mai găsit un punct vulnerabil în Rusia? Acum vor continua să-l exploateze”, a scris un comentator.

„Dacă nu au reușit să protejeze rafinăriile de petrol – care generează venituri pentru bugetul de stat – ce se poate spune despre oamenii de rând?”, a scris altcineva.

Comentatorul a sugerat ca Rusia să înceapă construirea de depozite subterane și centre de date, înainte de a afirma, fără dovezi, că țările occidentale ar fi invidioase pe piețele și serviciile bancare rusești.

„Nu se vor opri”, se menționa în postare.

Un alt utilizator a răspuns mai direct: „Suntem siguri că avem într-adevăr arme nucleare?”

Unii comentatori favorabili războiului au cerut Rusiei să continue atacurile asupra infrastructurii logistice ucrainene, inclusiv asupra rețelei de livrări Nova Poshta.

„Se pare că atacurile asupra Nova Poshta i-au afectat grav pe ucraineni. Trebuie să continuăm să-i lovim”, a scris un utilizator, folosind un termen peiorativ din limba rusă pentru a se referi la ucraineni.

Alții au repetat narațiunile obișnuite ale Kremlinului, potrivit cărora țările occidentale încercau să întoarcă opinia publică rusă împotriva președintelui Vladimir Putin.

„NATO dorește să exercite presiuni asupra populației civile ruse, pentru ca aceasta să încerce să declanșeze o revoluție împotriva lui Putin și să aducă la putere un guvern pro-occidental”, se arată într-un comentariu.

Un altul a calificat atacurile drept „barbarie” și a afirmat că lovirea depozitelor civile este inacceptabilă.

De asemenea, atacurile au dat naștere la afirmații false sau înșelătoare pe rețelele sociale rusești.

„Atacurile asupra depozitelor Wildberries au fost deja recunoscute oficial ca fiind o crimă de război de către ONU”, a afirmat un comentator, adăugând că Ucraina continuă să comită „acte de terorism”.

Primele atacuri de amploare din cadrul ultimei campanii au avut loc în noaptea de 17 spre 18 iulie.

Dronele ucrainene au lovit centrele Wildberries din Kotovsk, din regiunea Tambov a Rusiei, și din Elektrostal, la aproximativ 50 de kilometri est de Moscova. Depozitul din Elektrostal avea o suprafață de aproximativ 188.000 de metri pătrați și era unul dintre cele mai mari centre ale companiei din punct de vedere al volumului de comenzi procesate.

Un incendiu de proporții a cuprins complexul și a ridicat în cer un nor de fum care, potrivit relatărilor, a fost vizibil de la o distanță de peste 200 de kilometri. Pompierii au continuat să lupte cu flăcările timp de mai bine de o zi.

De asemenea, miercuri dimineață, drone ucrainene au lovit centrele logistice ale Wildberries din orașele rusești Krasnodar și Nevinnomyssk, potrivit fondatoarei platformei de comerț electronic, Tatyana Kim.

Kim a declarat că angajații fuseseră evacuați înainte de atacuri, dar că mai multe persoane au fost totuși rănite.

„Vă urez o însănătoșire rapidă și vă vom oferi cu siguranță tot sprijinul necesar”, a spus ea.

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În urma bombardamentelor, într-o postare pe rețelele sociale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris: „Astăzi, sancțiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit cu succes ținte importante din regiunile Krasnodar și Stavropol – centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente militare, precum și un alt depozit de petrol”.

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Editor : A.M.G.