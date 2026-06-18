Atacul ucrainean cu drone asupra rafinăriei Kapotnia din Moscova a produs imagini spectaculoase, surprinse de camere aflate în apropierea instalației. Un videoclip care circulă pe rețelele sociale arată momentul în care acoperișul unui rezervor de mari dimensiuni este aruncat la zeci de metri înălțime de forța exploziei.

Kievul a lansat joi dimineaţă cel mai amplu atac cu drone împotriva Moscovei din acest război, provocând incendii în regiunea din jurul capitalei ruse şi perturbând activitatea principalelor aeroporturi ale acesteia, potrivit autorităţilor. Rafinăria din Moscova a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână.

În urma exploziei provocate de atac, un capac mare din plumb care servea drept acoperiş al unui rezervor de mari dimensiuni a fost aruncat la o înălţime de câteva zeci de metri. Imaginile circulă intens pe reţelele sociale şi au generat numeroase meme.

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Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul asupra rafinăriei de petrol Kapotnia, precizând că Moscova a doborât zeci de drone joi dimineaţă.

Atacul asupra acestei rafinării este un „răspuns pe deplin justificat la atacurile ruseşti împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre”, a declarat, la rândul său, pe reţelele sociale, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Această rafinărie asigură peste o treime din necesarul de combustibil al capitalei ruse, în special pentru aeroporturile sale, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul său oficial. Marţi, aceasta fusese deja ţinta unui atac de amploare cu drone ucrainene.

Imaginile care s-au viralizat au dat naştere, desigur, şi la numeroase meme pe rețelele sociale.

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Editor : M.I.