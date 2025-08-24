Soldații din unitatea de forțe speciale Lazar a Brigăzii 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer rusesc S-300V pe frontul din Zaporojie, a anunțat canalul ucrainean de Telegram Butusov Plus

„Luptătorii unității de forțe speciale Lazar din Brigada 27 Pechersk a Gărzii Naționale a Ucrainei au distrus un sistem de rachete sol-aer S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari pe frontul din Zaporojie!”

Operatorii de drone ucraineni au detectat un lansator cu două containere de transport-lansare și apoi l-au atacat. Loviturile precise au provocat o detonare puternică a muniției S-300V, distrugând complet sistemul, scrie Ukrainska Pravda.

Un sistem de 40 de milioane de dolari

S-300V este un sistem de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune dezvoltat în Uniunea Sovietică în anii 1970 și adoptat pentru serviciu în 1988. A fost proiectat pentru a proteja obiectivele militare de avioane, rachete de croazieră și rachete balistice. Fiecare lansator este echipat cu propriul radar de iluminare a țintei, permițând funcționarea autonomă. Sistemul poate angaja simultan mai multe tipuri de ținte, deplasându-se cu viteze de până la 3.000 de metri pe secundă.

Sistemul utilizează rachete 9M83 și 9M82 cu raze de acțiune de 75 km și, respectiv, 100 km, iar toate elementele sunt montate pe vehicule cu șenile, asigurând o mobilitate ridicată. Costul unui lansator este estimat la aproximativ 40 de milioane de dolari SUA.

Editor : Sebastian Eduard