Live TV

Video Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit

Data actualizării: Data publicării:
elicopter prabusit-daghestan-noiembrie 2025
Imagine cu elicopterul care s-a prăbușit în Daghestan. Foto: Captură video Digi24/Clash Report

Un elicopter rusesc Ka-226 s-a prăbușit vineri, 7 noiembrie, în Republica Daghestan, ucigând cinci persoane, inclusiv patru angajați ai Uzinei Electromecanice Kizlyar (KEMZ), a raportat sâmbătă compania, relatează Kyiv Independent.

Elicopterul s-a prăbușit în apropierea așezării Achi-Su din Republica Daghestan, Rusia. Mass-media de stat rusă a raportat inițial că aeronava transporta turiști.

KEMZ, o companie rusă de apărare specializată în echipamente aeronautice, a publicat numele persoanelor care au murit în accidentul aviatic. Printre victime se aflau patru angajați ai KEMZ, inclusiv directorul general adjunct al fabricii, responsabil cu construcțiile și transportul.

Mecanicul de zbor al elicopterului Ka-226 a murit și el în accident. Alți doi oameni au fost răniți.

KEMZ a fost sancționată de Statele Unite pentru implicarea sa în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Fabrica dezvoltă și produce sisteme de control la sol, sisteme de diagnosticare și alte echipamente, în principal pentru avioanele Sukhoi și MiG.

Agenția federală de aviație din Rusia, Rosaviatsia, a clasificat accidentul drept „dezastru” și a declarat că va lua parte la o anchetă oficială.

Ka-226 este un elicopter cu două motoare, capabil să transporte până la șapte pasageri. În iulie 2024, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a raportat că un Ka-226 se afla printre mai multe elicoptere avariate într-o operațiune de sabotaj.

Citește și:

Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă

Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
1
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
SIM card
4
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
5
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să îi oprească pe Vladimir...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face...
femeie pe jos si frunze de toamnă
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor...
Un medic scrie o rețetă la birou.
Cum va funcționa platforma informatică a asigurărilor de sănătate...
Ultimele știri
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Karoline Leavitt: „Ar fi un nume frumos”
Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele. „Nu putem păstra tăcerea”
Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: „Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Road To Dubai - Champions Series: Nurmagomedov v Hughes
„Voi muri acolo înainte să se întâmple ceva”. De ce produce Daghestanul cei mai mulți luptători MMA de succes
elicopter pinguin
Cum a provocat un pinguin prăbușirea unui elicopter, în Africa de Sud
elicopter-prabusit-italia
Un elicoper s-a prăbușit în nordul Italiei. Trei oameni au murit, printre care și proprietarul unei cunoscute companii de mezeluri
nava militar rusa in port
Ucrainenii au atacat cu drone flota rusă de la Marea Caspică, la peste 1.000 km distanță. Două nave ar fi fost lovite (surse)
epava unui elicopter medical prabusit in rusia
Un elicopter care transporta personal medical s-a prăbuşit în centrul Rusiei. Toate cele patru persoane aflate la bord au murit
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Adevărul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Playtech
Cât durează succesiunea? Durata depinde de doi factori
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Părul cărunt ar putea fi arma secretă a corpului tău împotriva cancerului
Newsweek
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...