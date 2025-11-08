Un elicopter rusesc Ka-226 s-a prăbușit vineri, 7 noiembrie, în Republica Daghestan, ucigând cinci persoane, inclusiv patru angajați ai Uzinei Electromecanice Kizlyar (KEMZ), a raportat sâmbătă compania, relatează Kyiv Independent.

Elicopterul s-a prăbușit în apropierea așezării Achi-Su din Republica Daghestan, Rusia. Mass-media de stat rusă a raportat inițial că aeronava transporta turiști.

KEMZ, o companie rusă de apărare specializată în echipamente aeronautice, a publicat numele persoanelor care au murit în accidentul aviatic. Printre victime se aflau patru angajați ai KEMZ, inclusiv directorul general adjunct al fabricii, responsabil cu construcțiile și transportul.

Mecanicul de zbor al elicopterului Ka-226 a murit și el în accident. Alți doi oameni au fost răniți.

KEMZ a fost sancționată de Statele Unite pentru implicarea sa în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Fabrica dezvoltă și produce sisteme de control la sol, sisteme de diagnosticare și alte echipamente, în principal pentru avioanele Sukhoi și MiG.

Agenția federală de aviație din Rusia, Rosaviatsia, a clasificat accidentul drept „dezastru” și a declarat că va lua parte la o anchetă oficială.

Ka-226 este un elicopter cu două motoare, capabil să transporte până la șapte pasageri. În iulie 2024, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a raportat că un Ka-226 se afla printre mai multe elicoptere avariate într-o operațiune de sabotaj.

Editor : A.M.G.