Moscova a avertizat oficial NATO că va folosi armele nucleare dacă Alianța va încerca să izoleze o exclavă rusă

Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO prin care atenţionează Alianţa cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel „capetelor înfierbântate" din Europa dispoziţiile politicii Moscovei în cazul unor acţiuni de acest fel, relatează Reuters.

Într-un document consultat de această agenţie de presă, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianţă ar încerca să taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia şi Lituania.

„Este absolut firesc ca diplomaţii noştri să încerce să le readucă aminte capetelor înfierbântate din Europa de politica înscrisă în documentele noastre referitoare la această chestiune", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat de presă despre respectivul document ce cuprinde avertismentul transmis către NATO.

În acel document Rusia acuză NATO că adoptă o „direcţie periculoasă şi nesăbuită", care implică "riscuri ridicate de declanşare a unui conflict armat direct". Într-o asemenea eventualitate, se arată în text, Rusia ar putea lovi "chiar de la începutul conflictului centre de decizie în state membre ale alianţei".

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forţe şi capabilităţi de care dispune, inclusiv arme nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul dacă ţările NATO întreprind orice încercare menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării", subliniază Moscova în acest document „non-paper", un termen din jargonul diplomatic care face referire la un document informal.

În plus faţă de acest avertisment care nu a fost făcut public de Moscova până la confirmarea de miercuri, ambasadele Rusiei din cel puţin trei ţări europene au emis în ultimele trei zile declaraţii în care acuză NATO de escaladarea tensiunilor prin exerciţii militare şi prin scenarii care privesc exclava Kaliningrad. De asemenea, Rusia a respins acuzaţiile occidentale conform cărora ea reprezintă o ameninţare pentru Europa.

Declaraţiile acelor ambasade menţionează că Rusia nu are nicio intenţie să atace ţări membre ale NATO, dar avertizează că orice agresiune în Kaliningrad ar primi cel mai puternic răspuns posibil.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis un document „non-paper" Alianţei, dar nu a dezvăluit conţinutul acestuia.

„Noi am transmis un răspuns, în care subliniem că NATO este o alianţă defensivă şi că niciuna din activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Condamnăm ferm ameninţarea cu forţa, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Îndemnăm Rusia să înceteze războiului său neprovocat în Ucraina", a afirmat Allison Hart.

Un înalt oficial european din domeniul apărării a remarcat în acest timp că "este prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne ameninţă în acest mod". "Aşadar, este ceva serios", a atenţionat acesta.

În opinia unui diplomat NATO, „scrisoarea rusă este doar încă o încercare a Rusiei de a intimida europenii". Însă „răspunsul NATO este ferm şi responsabil. Acesta reafirmă că noi nu vom fi descurajaţi să susţinem Ucraina", adaugă acest diplomat.

Editor : C.S.