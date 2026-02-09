Live TV

Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”

Data actualizării: Data publicării:
tentativă Asasinat Alexeiev
Foto: Profimedia
Din articol
Cum a avut loc atacul. Cine e Alexseiev Ce spune Ucraina

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a unui înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Rușii mai implică în acțiune și Polonia și spun că unul dintre suspecți ar fi vrută se se întoarcă la Kiev prin România.

Suspecții – Lyubomir Korba și Viktor Vasin – ar fi avut ca țintă pe generalul-locotenent Vladimir Alekseiev, șeful adjunct al GRU din Rusia, la Moscova, săptămâna trecută.
FSB a declarat că Korba a fost recrutat în august 2025, instruit la Kiev și trimis în Rusia via Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac, scrie Kyiv Post.

Agenția a susținut, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-l pe fiul său, cetățean polonez care locuiește în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi.

Oficialii ruși din domeniul securității au declarat că Korba a supravegheat ofițeri militari de rang înalt în Moscova și a primit în decembrie ordinul de a-l asasina pe Alekseiev.

El ar fi recuperat un pistol cu amortizor și o cheie electronică pentru clădirea de apartamente a generalului dintr-un depozit de arme din apropierea Moscovei.
FSB a declarat că cheia a fost furnizată de o femeie care locuia în aceeași clădire cu Alekseiev și care ulterior a părăsit Rusia pentru a se stabili în Ucraina.

FSB mai spune, prezentând imagini video de la aeroport, că, după ce l-a împuşcat pe general, suspectul principal a plecat din Rusia cu un rucsac şi o geantă de voiaj cu destinaţia Dubai, iar din Emiratele Arabe Unite urma să vină în România şi apoi să ajungă la Kiev.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, ar fi închiriat un apartament pentru Korba și l-ar fi ajutat să se deplaseze în Moscova. FSB l-a descris pe Vasin ca fiind un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest din Rusia.

Korba a fost arestat în weekend în Dubai și „predat Rusiei”, a declarat FSB. El are peste 60 de ani. Vasin, presupusul complice, a fost reținut la Moscova, în timp ce un alt suspect ar fi fugit în Ucraina.

Citește și

Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă

Cum a avut loc atacul. Cine e Alexseiev

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în casa scării clădirii sale de apartamente de pe autostrada Volokolamskoie. El a fost internat în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după operație, au raportat mass-media ruse.

Alekseyev, prim-adjunct al șefului GRU din 2011, s-a născut în regiunea Vinnytsia din Ucraina și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse.

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la crearea așa-numitului Corp de Voluntari al Rusiei și a jucat un rol important în negocierile din timpul revoltei Wagner din 2023.

În 2017, i s-a acordat titlul de „Erou al Rusiei”. Guvernele occidentale l-au sancționat pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal și rolul său în atacarea Ucrainei.

Ce spune Ucraina

Ucraina neagă orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), generalul Vladimir Alekseiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu are nicio legătură cu atentatul.

Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ninsoare in bucuresti
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h...
Amsterdam The Netherlands 22nd March 2025 National demonstration against racism and fascism. Landelijk demonstratie tege
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică...
barbat la laptop
„Metoda Accidentul”, adaptată vremurilor moderne. Cum clonează...
Dr Mehmet Oz
Autoritățile MAGA, copleșite de numărul mare de cazuri de rujeolă din...
Ultimele știri
Atacurile cu drone rusești au ucis în timpul nopții cel puțin trei persoane în Ucraina, inclusiv o mamă și copilul ei
Actorii TNB protestează față de un proiect al Ministerului Culturii privind organizarea timpului de muncă: „Ucide creativitatea”
Robert Negoiță ajunge astăzi la poliție. Primarul Sectorului 3, aflat sub control judiciar, are de plătit o cauțiune de 800.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele trei zodii care își pot întâlni sufletul pereche în februarie 2026. Coincidențe magice și atracții...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Cavaleri pe bandă rulantă. Ce nouă decorație inventează Ministerul Energiei: ordinul lui Burduja cu 6.000 de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Fostul internațional englez cu aproape 200 de meciuri în Premier League, aproape de faliment. Suma...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Câte zile ține noul val de ger, care aduce temperaturi de -15 grade Celsius. Un anticiclon lovește România
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Pro FM
Bad Bunny, show la Super Bowl 2026. Invitați surpriză, energie și reacția lui Donald Trump: "Nimeni nu...
Film Now
Staruri la Berlinala 2026. Pamela Anderson şi Channing Tatum, pe lista invitaților. Michelle Yeoh va primi...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...