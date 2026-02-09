Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat luni că doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a unui înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse au mărturisit, susținând că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Rușii mai implică în acțiune și Polonia și spun că unul dintre suspecți ar fi vrută se se întoarcă la Kiev prin România.

Suspecții – Lyubomir Korba și Viktor Vasin – ar fi avut ca țintă pe generalul-locotenent Vladimir Alekseiev, șeful adjunct al GRU din Rusia, la Moscova, săptămâna trecută.

FSB a declarat că Korba a fost recrutat în august 2025, instruit la Kiev și trimis în Rusia via Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac, scrie Kyiv Post.

Agenția a susținut, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-l pe fiul său, cetățean polonez care locuiește în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi.

Oficialii ruși din domeniul securității au declarat că Korba a supravegheat ofițeri militari de rang înalt în Moscova și a primit în decembrie ordinul de a-l asasina pe Alekseiev.

El ar fi recuperat un pistol cu amortizor și o cheie electronică pentru clădirea de apartamente a generalului dintr-un depozit de arme din apropierea Moscovei.

FSB a declarat că cheia a fost furnizată de o femeie care locuia în aceeași clădire cu Alekseiev și care ulterior a părăsit Rusia pentru a se stabili în Ucraina.

FSB mai spune, prezentând imagini video de la aeroport, că, după ce l-a împuşcat pe general, suspectul principal a plecat din Rusia cu un rucsac şi o geantă de voiaj cu destinaţia Dubai, iar din Emiratele Arabe Unite urma să vină în România şi apoi să ajungă la Kiev.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, ar fi închiriat un apartament pentru Korba și l-ar fi ajutat să se deplaseze în Moscova. FSB l-a descris pe Vasin ca fiind un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest din Rusia.

Korba a fost arestat în weekend în Dubai și „predat Rusiei”, a declarat FSB. El are peste 60 de ani. Vasin, presupusul complice, a fost reținut la Moscova, în timp ce un alt suspect ar fi fugit în Ucraina.

Citește și

Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă

Cum a avut loc atacul. Cine e Alexseiev

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în casa scării clădirii sale de apartamente de pe autostrada Volokolamskoie. El a fost internat în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după operație, au raportat mass-media ruse.

Alekseyev, prim-adjunct al șefului GRU din 2011, s-a născut în regiunea Vinnytsia din Ucraina și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse.

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la crearea așa-numitului Corp de Voluntari al Rusiei și a jucat un rol important în negocierile din timpul revoltei Wagner din 2023.

În 2017, i s-a acordat titlul de „Erou al Rusiei”. Guvernele occidentale l-au sancționat pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal și rolul său în atacarea Ucrainei.

Ce spune Ucraina

Ucraina neagă orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), generalul Vladimir Alekseiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu are nicio legătură cu atentatul.



Citește și

Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu

Editor : Sebastian Eduard