Live TV

Moscova amenință că va ataca țările europene care permit Kievului să utilizeze spațiul aerian pentru atacuri cu drone

Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Kremlinul afirmă că Moscova va riposta împotriva țărilor care permit Kievului să utilizeze spațiul aerian pentru atacuri asupra porturilor din Țările Baltice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova va riposta dacă alte națiuni permit Ucrainei să-și folosească spațiul aerian pentru a lansa atacuri cu drone asupra porturilor rusești din Marea Baltică.

Kievul a intensificat atacurile asupra infrastructurii rusești de export de petrol în ultima lună, lansând cele mai puternice atacuri cu drone din războiul de peste patru ani împotriva porturilor baltice Ust-Luga și Primorsk.

Peskov a spus că se lucrează la securizarea tuturor infrastructurilor critice, dar că instalațiile nu pot fi protejate 100%.

Zelenski a spus că Ucraina este gata să răspundă cu aceeași monedă dacă Rusia încetează să mai atace sistemul energetic ucrainean și că Kievul este deschis la un armistițiu de Paște.

Surse au declarat că SUA au transmis mesajul către Kiev după ce au primit „semnale” inițiale de la Moscova, care încearcă să-și protejeze infrastructura de petrol și gaze în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu face ca energia să fie scumpă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
