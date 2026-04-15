„Moscova avertizează”. Lavrov acuză UE că vrea să creeze un bloc militar unde țara principală va fi Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

În ciuda acordurilor la care s-a ajuns în cadrul întâlnirii dintre președinții SUA și Rusiei din Alaska, Washingtonul nu a renunțat la planurile de a ține în frâu Moscova și susține planurile de creare a unui nou bloc militar în Europa, cu participarea Ucrainei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Unul dintre principalii responsabili militari [ai SUA], primul adjunct al șefului Pentagonului, domnul Colby, a declarat recent, în cadrul audierilor din Senat, că [președintele Donald] Trump este hotărât să convingă Rusia și Ucraina să ajungă la un compromis, și voi cita chiar acum, și consideră că realizarea păcii în condiții echitabile pentru Kiev este un element esențial al sistemului de contenționare pe termen lung a Rusiei. „Iată, de fapt, tot ce trebuie să știți despre modul în care decurge procesul de negocieri, pornit la inițiativa lui Donald Trump și a președintelui Putin”, a declarat Lavrov la conferința de presă organizată la finalul vizitei sale la Beijing.

„Iată că acum se pune la cale un nou bloc [militar], cu Ucraina în calitate de participant principal”, a adăugat Lavrov.

Potrivit acestuia, inițiativa acestui bloc provine din SUA și este promovată de reprezentantul special al lui Trump pentru problemele ucrainene, Kit Kellogg: „El promovează în prezent activ ideea că trebuie creată o nouă alianță militară, fără a implica Ucraina în NATO, deoarece acest lucru a fost, într-un fel, deja respins atât de președintele Trump, cât și de alți membri ai administrației sale. Iar Kellogg, fiind și el o figură cunoscută la Washington, promovează împreună cu marile puteri europene, așa cum sunt numite acestea, ideea creării unui nou bloc militar cu Ucraina ca membru, ba chiar nu doar ca membru, ci ca participant principal al acestuia”.

În opinia șefului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, SUA doresc astfel să transfere asupra Europei responsabilitatea principală pentru contenționarea Rusiei, pentru a-și „elibera mâinile” în direcția Chinei.

„Moscova avertizează asupra pericolului militarizării Uniunii Europene, dar esențialul în ceea ce se întâmplă nu este faptul că noi avertizăm, ci faptul că militarizarea se desfășoară foarte rapid și intens”, a concluzionat Lavrov.

