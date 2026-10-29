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Moscova avertizează Ucraina că, dacă va ataca de ziua naţională a Rusiei, va pune în pericol reuniunea tripartită

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Imagine din Moscova. Foto: Profimedia
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Rusia a avertizat Ucraina joi că - dacă va lansa un atac masiv pe 4 noiembrie împotriva sa, când Federaţia Rusă celebrează sărbătoarea sa naţională Ziua unităţii naţionale - va pune în pericol reluarea negocierilor tripartite cu medierea SUA, relatează EFE.

„Să vedem cum se vor comporta adversarii noştri ucraineni în aceste zile. (...) Dacă în timpul celebrării vor avea loc bombardamente masive, acest lucru ne va afecta probabil starea de spirit, ceea ce este logic”, a declarat, unui reporter al televiziunii ruse, Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pe probleme de politică internaţională.

Rusia sărbătoreşte pe 4 noiembrie Ziua unităţii naţionale, o sărbătoare care celebrează victoria asupra ocupaţiei poloneze din 1612, notează EFE, citată de Agerpres.

„Ziua unităţii naţionale este sărbătoarea noastră. Şi am spus că reluarea negocierilor tripartite va fi anunţată după aceasta. Este evident că întâlnirea va avea loc după aceea, nu înainte”, a reiterat Uşakov.

Kremlinul a condamnat miercuri bombardamentul masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei din ultimele 24 de ore - unele media au vorbit despre cel mai mare atac de la începutul războiului, cu 1.214 de aparate doborâte - în timpul celui de-al treilea summit Rusia-Africa, care a avut loc în ultimele două zile în capitala rusă.

„Este ceva foarte straniu, pentru că este vorba de un eveniment de anvergură mondială desfăşurat în capitala Rusiei. Şi, desigur, lansarea unui atac masiv cu drone de o asemenea amploare împotriva Moscovei este ceva straniu”, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în declaraţii pentru media.

Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, miercuri, între ora locală 20:30 (17:30 GMT) şi ora 07:00 (04:00) joi, au fost lansate 613 drone în direcţia regiunii Moscovei, dintre care 231 au fost doborâte în apropierea oraşului.

Rusia a anunţat la începutul săptămânii că o reuniune tripartită este planificată pentru noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, ca parte a eforturilor recente ale SUA de a relansa discuţiile de pace care stagnează de la începutul războiului americano-israelian din Iran la sfârşitul lunii februarie.

Editor : Liviu Cojan

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