Moscova își dezvoltă propriul sistem AI, susține Ucraina: „În viziunea rusă, termenul «suveran» înseamnă ceva ce poate fi controlat”

Rusia a început dezvoltarea unui sistem de inteligență artificială „suveran”, care ar trebui să fie „corect” și să respecte „valorile spirituale și morale tradiționale” definite de stat. Se preconizează ca criteriile de testare pentru acest model să fie elaborate de FSB-ul rus, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Digitale al Rusiei, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, relatează UNN.

„Rusia a început să creeze un sistem de inteligență artificială «suveran», care să reflecte valorile corespunzătoare. Dezvoltatorii vor trebui să se asigure că modelul AI respectă «valorile spirituale și morale tradiționale» ale Rusiei. Criteriile pentru a verifica dacă sistemul gândește suficient de «corect» vor fi elaborate de agenția represivă rusă, FSB, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Digitale al Rusiei”, afirmă într-un comunicat Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării.

Potrivit CCD, Rusia își anunțase deja anterior intenția de a-și crea propria inteligență artificială. Mai exact, acest demers presupunea antrenarea sistemului pe baza operelor lui Dostoievski, Dughin și ale altor autori ideologici. Autoritățile ruse au declarat că țara avea nevoie de un model care să nu fie ghidat de „valori occidentale străine”.

În același timp, potrivit datelor disponibile, rușii continuă totuși să utilizeze în mod activ tehnologiile occidentale, solicitând în același timp interzicerea acestora.

„În viziunea rusă, termenul «suveran» înseamnă din ce în ce mai mult nu «al nostru», ci ceva ce poate fi controlat în totalitate. Putin a semnat deja o lege care reglementează inteligența artificială în Rusia. Acum, inteligența artificială rusă trebuie să fie nu doar «a noastră», ci și corectă din punct de vedere ideologic. Un astfel de model ar putea deveni modelul național și s-ar integra perfect în așa-numitul internet suveran rus, unde statul stabilește ce resurse pot fi accesibile cetățenilor și care nu”, se mai arată în comunicatul sursei citate.

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Editor : A.M.G.