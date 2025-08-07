Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian pentru a-i cere să protesteze faţă de o „campanie anti-rusă” în mass-media

Rusia a anunţat joi că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian la Moscova pentru a protesta faţă de ceea ce a numit o „campanie anti-rusă” în mass-media, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres.



Diplomatul a fost convocat marţi, „din cauza campaniei anti-ruseşti neîncetate din spaţiul mediatic italian şi a reacţiei disproporţionate a Romei la respingerea de către Moscova a anumitor declaraţii odioase făcute de înalţi reprezentanţi ai autorităţilor italiene împotriva Rusiei”, a precizat Ministerul rus de Externe într-un comunicat.



Acesta a acuzat, de asemenea, „media mainstream italiene” de implicare în „activităţi anti-ruse” şi a denunţat „atacuri rusofobe” desfăşurate cu „sprijinul deplin al cercurilor conducătoare italiene”.



„Tocmai în această atmosferă grea a fost posibilă recenta anulare a prestaţiei dirijorului (Valeri) Gherghiev în Italia”, a regretat ministerul rus.



Un concert susţinut de celebrul dirijor rus pro-Putin, programat pentru 27 iulie în cadrul unui festival din apropiere de Napoli, în Italia, a fost în cele din urmă anulat pe 21 iulie, în urma a numeroase critici la adresa evenimentului.



Câteva zile mai târziu, ca semn al tensiunilor crescânde dintre Roma şi Moscova, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a ordonat, pe 31 iulie, convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de includerea preşedintelui italian Sergio Mattarella pe o listă de presupuşi „rusofobi” întocmită de Moscova.



Numele lui Mattarella a fost inclus pe listă ca urmare a unui discurs pe care l-a ţinut în februarie şi în care a trasat paralele între Rusia şi al Treilea Reich.



Şefa guvernului ultraconservator italian, Giorgia Meloni, o susţinătoare fermă a Ucrainei în lupta sa împotriva ofensivei ruse la scară largă lansate în februarie 2022, şi-a exprimat atunci sprijinul pentru preşedintele Mattarella, denunţând „încă o operaţiune de propagandă al cărei obiectiv este de a distrage atenţia de la responsabilităţile grave ale Moscovei”.

Editor : C.A.