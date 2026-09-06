Moscova nu exclude posibilitatea unui summit trilateral între președinții Rusiei, SUA și Chinei. Ce spune adjunctul lui Lavrov

Moscova nu a exclus posibilitatea unei întâlniri trilaterale între preşedinţii Rusiei, SUA şi Chinei, a declarat duminică ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, relatează agenţia de ştiri rusă TASS, citată de Reuters.

Cu toate acestea, înainte de a trece la pregătirile propriu-zise pentru întâlnire, este nevoie să înţelegem care va fi agenda acesteia, a adăugat Riabkov, adjunctul lui Serghei Lavrov.

„Aici, principala chestiune se reduce la modul în care va fi formulată substanţa întâlnirii şi la ce ne putem aştepta ca rezultat”, a afirmat oficialul rus.

La începutul acestei luni, consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a vorbit despre posibilitatea unei astfel de întâlniri între Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în China, din luna noiembrie.

De asemenea, președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin și-au reafirmat recent alianța strategică pe fondul unei incertitudini globale tot mai mari, cu ocazia întâlnirii pe care au avut-o cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din Republica Kârgâză.

De cealaltă parte, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că summitul său cu liderul rus va avea loc doar atunci când Vladimir Putin va fi gata să semneze un acord privind încheierea războiului împotriva Ucrainei.

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Editor : A.M.G.