Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record

Data publicării:
Ruble
Foto: Profimedia
Autoritățile ruse pregătesc cetățenii pentru o deteriorare suplimentară a nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record, care se estimează că va ajunge la 5,74 trilioane de ruble în 2025.

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, potrivit Ukrinform.

Conform raportului, pentru a acoperi deficitul de finanțare, Kremlinul intenționează să majoreze impozitele și să reducă prestațiile sociale, folosind senatorii și guvernatorii regionali ca „paratrăsnete” pentru a absorbi cea mai mare parte a criticilor publice.

Rusia intenționează oficial să majoreze TVA-ul de la 20% la 22%, să reducă pragul pentru impozitarea simplificată și să revizuiască prestațiile pentru cetățenii care desfășoară activități independente, care în prezent plătesc doar 4-6% impozit. Regimul de activitate independentă ar putea fi abolit încă din 2026, obligând oamenii să se înregistreze ca antreprenori sau să plătească rata integrală a impozitului.

Rapoartele serviciilor de informații arată că guvernul ia în considerare și introducerea contribuțiilor sociale pentru cei care sunt oficial șomeri — cetățeni fără loc de muncă, liber-profesioniști și persoane care lucrează informal.

Aceste inițiative sunt promovate sub pretextul „justiției sociale”, dar, în realitate, ele sporesc povara asupra populației.

Autoritățile intenționează, de asemenea, să reducă programele sociale: capitalul de maternitate ar putea fi plătit doar pentru al treilea copil, în timp ce programul „ipotecă familială” ar fi transferat către finanțarea regională.

Bugetele locale — deja în deficit în 68 de regiuni — sunt forțate să majoreze taxele de transport și taxele de parcare, devenind prima linie de decizii nepopulare.

Se remarcă faptul că aceste schimbări sunt o consecință directă a războiului, deoarece sancțiunile impuse pentru agresiune au redus veniturile Rusiei. Kremlinul schimbă efectiv contractul social cu cetățenii: anterior, formula era „voi nu protestați – noi garantăm stabilitatea”, dar acum a devenit pur și simplu: „voi susțineți regimul – voi plătiți mai mult”.

Potrivit Ukrinform, economia rusă intră într-o fază de declin prelungit: companiile raportează din ce în ce mai multe dificultăți financiare, reduc cheltuielile și amână investițiile.

 

Editor : Sebastian Eduard

