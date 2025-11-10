Autoritățile ruse pregătesc cetățenii pentru o deteriorare suplimentară a nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record, care se estimează că va ajunge la 5,74 trilioane de ruble în 2025.

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, potrivit Ukrinform.

Conform raportului, pentru a acoperi deficitul de finanțare, Kremlinul intenționează să majoreze impozitele și să reducă prestațiile sociale, folosind senatorii și guvernatorii regionali ca „paratrăsnete” pentru a absorbi cea mai mare parte a criticilor publice.

Măsuri economice și fiscale

Rusia intenționează oficial să majoreze TVA-ul de la 20% la 22%, să reducă pragul pentru impozitarea simplificată și să revizuiască prestațiile pentru cetățenii care desfășoară activități independente, care în prezent plătesc doar 4-6% impozit. Regimul de activitate independentă ar putea fi abolit încă din 2026, obligând oamenii să se înregistreze ca antreprenori sau să plătească rata integrală a impozitului.

Rapoartele serviciilor de informații arată că guvernul ia în considerare și introducerea contribuțiilor sociale pentru cei care sunt oficial șomeri — cetățeni fără loc de muncă, liber-profesioniști și persoane care lucrează informal.

Aceste inițiative sunt promovate sub pretextul „justiției sociale”, dar, în realitate, ele sporesc povara asupra populației.

Reducerea programelor sociale

Autoritățile intenționează, de asemenea, să reducă programele sociale: capitalul de maternitate ar putea fi plătit doar pentru al treilea copil, în timp ce programul „ipotecă familială” ar fi transferat către finanțarea regională.

Bugetele locale — deja în deficit în 68 de regiuni — sunt forțate să majoreze taxele de transport și taxele de parcare, devenind prima linie de decizii nepopulare.

Se remarcă faptul că aceste schimbări sunt o consecință directă a războiului, deoarece sancțiunile impuse pentru agresiune au redus veniturile Rusiei. Kremlinul schimbă efectiv contractul social cu cetățenii: anterior, formula era „voi nu protestați – noi garantăm stabilitatea”, dar acum a devenit pur și simplu: „voi susțineți regimul – voi plătiți mai mult”.

Potrivit Ukrinform, economia rusă intră într-o fază de declin prelungit: companiile raportează din ce în ce mai multe dificultăți financiare, reduc cheltuielile și amână investițiile.

Editor : Sebastian Eduard