Live TV

Moscova renunță la laudele aduse lui Trump și-l acuză că extinde sancțiunile impuse Rusiei

Data publicării:
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.

Şeful diplomaţiei ruse le-a spus senatorilor ruşi că Donald Trump îl acuză pe predecesorul său democrat Joe Biden de ”subminarea încrederii în dolar şi obligarea statelor membre BRICS să caute platforme alternative de plată”.

”Biden nu este, cu siguranţă, singurul care se face vinovat de asta, fără să mai vorbim de sanţciunile pe care liderul Statelor Unite nu se grăbeşte să le ridice, ci continuă să le extindă”, îl acuză Lavrov pe locatarul Casei Albe.

”Preşedintele (rus Vladimir Putin) a vorbit recent despre acest lucru”, subliniază el.

Căutarea unor sisteme alternative de plată ”ia amploare şi nu doar în BRICS”, avertizează Lavrov.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jordan Bardella trump
Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”
nato
SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens
trump
Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace
profimedia-1016236556
Lavrov amenință Europa dacă trimite militari în Ucraina: „Vom răspunde”
Eileen Higgins a castigat alegerile in miami
Democraţii au câştigat alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani
Recomandările redacţiei
ccr
Autoritățile locale pot crește impozitele pe case și mașini. CCR a...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
avion mig 29 in zbor
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce...
Ultimele știri
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Billy Ray Cyrus a reacționat dur după ce o femeie a susținut în instanță că este mama biologică a lui Miley...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Lege în Senat
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț