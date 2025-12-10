Moscova renunță la laudele aduse lui Trump și-l acuză că extinde sancțiunile impuse Rusiei

Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.

Şeful diplomaţiei ruse le-a spus senatorilor ruşi că Donald Trump îl acuză pe predecesorul său democrat Joe Biden de ”subminarea încrederii în dolar şi obligarea statelor membre BRICS să caute platforme alternative de plată”.

”Biden nu este, cu siguranţă, singurul care se face vinovat de asta, fără să mai vorbim de sanţciunile pe care liderul Statelor Unite nu se grăbeşte să le ridice, ci continuă să le extindă”, îl acuză Lavrov pe locatarul Casei Albe.

”Preşedintele (rus Vladimir Putin) a vorbit recent despre acest lucru”, subliniază el.

Căutarea unor sisteme alternative de plată ”ia amploare şi nu doar în BRICS”, avertizează Lavrov.

