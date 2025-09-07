Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat, în timpul unei conversații, interesul de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu numai la Moscova, ci „oriunde”. Această informație este raportată de publicația slovacă Teraz, fiind citată de Mezha.

Potrivit lui Fico, o astfel de întâlnire între lideri ar putea fi necesară în lumina provocărilor serioase, dar ambii înțeleg riscurile politice. Ei consideră că discuția ar trebui să aibă loc pentru a opri războiul și a stabiliza situația din Ucraina și din jurul acesteia.

O întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin nu i-ar aduce lui Volodimir Zelenski niciun beneficiu politic special pe plan intern și, desigur, cetățenii Federației Ruse nu ar fi încântați de o întâlnire între cei doi lideri. Dar ambii înțeleg că, în ciuda faptului că acest lucru le-ar putea dăuna politic, trebuie să se întâlnească și să discute problemele, deoarece, dacă nu le discută, războiul va continua

Fico a menționat că garanțiile de securitate ar trebui să fie furnizate nu numai de Ucraina, ci și de Rusia. El și-a exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la NATO și a subliniat că Slovacia nu intenționează să trimită trupe în Ucraina. În opinia sa, rolul țării în garanțiile de securitate ar putea consta în facilitarea comunicării și permiterea circulației trupelor străine pe teritoriul slovac.

Contextul și implicațiile pentru securitate și integrarea în UE

Potrivit prim-ministrului, războiul din Ucraina este mai complex decât ar putea părea. Fico a atras în repetate rânduri atenția asupra discriminării populației vorbitoare de limbă rusă din estul țării și subliniază rolul propagandei ruse în susținerea agresiunii. În același timp, el reiterează sprijinul pentru integrarea Ucrainei în UE, calificând această cale ca fiind lungă, dar benefică pentru ambele părți, atât pentru Ucraina, cât și pentru UE.

În ceea ce privește viitoarele întâlniri între Zelenski și Fico, Spravy a raportat anterior o posibilă întâlnire la Ujgorod: Fico, împreună cu Denisa Sakova și Yuriy Blanar, urma să se concentreze pe infrastructura energetică și pe o conferință de presă comună. Au existat, de asemenea, informații potrivit cărora, pe 1 septembrie, Fico intenționa să călătorească în China și să se întâlnească cu președintele rus Putin, după care ar putea avea loc o întâlnire cu Zelenski.

În contextul politic al Slovaciei, discuția privind garanțiile de securitate capătă o nouă dimensiune: țara consideră că rolul său în coordonarea mișcării trupelor străine pe teritoriul său face parte din angajamentele mai largi privind stabilitatea regională. În același timp, Fico subliniază necesitatea unui compromis între securitate și suveranitate, precum și importanța abordării aspectelor umanitare și politice ale războiului.

Editor : C.A.