Live TV

Moscova schimbă retorica: Vladimir Putin ar accepta să aibă o întrevedere cu Zelenski „oriunde”, afirmă premierul slovac Robert Fico

Data publicării:
zelenski vs putin
Putin și Zelenski, portrete de lideri în conflict. Foto: Profimedia Images
Din articol
Contextul și implicațiile pentru securitate și integrarea în UE

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat, în timpul unei conversații, interesul de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu numai la Moscova, ci oriunde”. Această informație este raportată de publicația slovacă Teraz, fiind citată de Mezha.

Potrivit lui Fico, o astfel de întâlnire între lideri ar putea fi necesară în lumina provocărilor serioase, dar ambii înțeleg riscurile politice. Ei consideră că discuția ar trebui să aibă loc pentru a opri războiul și a stabiliza situația din Ucraina și din jurul acesteia.

O întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin nu i-ar aduce lui Volodimir Zelenski niciun beneficiu politic special pe plan intern și, desigur, cetățenii Federației Ruse nu ar fi încântați de o întâlnire între cei doi lideri. Dar ambii înțeleg că, în ciuda faptului că acest lucru le-ar putea dăuna politic, trebuie să se întâlnească și să discute problemele, deoarece, dacă nu le discută, războiul va continua

Fico a menționat că garanțiile de securitate ar trebui să fie furnizate nu numai de Ucraina, ci și de Rusia. El și-a exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la NATO și a subliniat că Slovacia nu intenționează să trimită trupe în Ucraina. În opinia sa, rolul țării în garanțiile de securitate ar putea consta în facilitarea comunicării și permiterea circulației trupelor străine pe teritoriul slovac.

Contextul și implicațiile pentru securitate și integrarea în UE

Potrivit prim-ministrului, războiul din Ucraina este mai complex decât ar putea părea. Fico a atras în repetate rânduri atenția asupra discriminării populației vorbitoare de limbă rusă din estul țării și subliniază rolul propagandei ruse în susținerea agresiunii. În același timp, el reiterează sprijinul pentru integrarea Ucrainei în UE, calificând această cale ca fiind lungă, dar benefică pentru ambele părți, atât pentru Ucraina, cât și pentru UE.

În ceea ce privește viitoarele întâlniri între Zelenski și Fico, Spravy a raportat anterior o posibilă întâlnire la Ujgorod: Fico, împreună cu Denisa Sakova și Yuriy Blanar, urma să se concentreze pe infrastructura energetică și pe o conferință de presă comună. Au existat, de asemenea, informații potrivit cărora, pe 1 septembrie, Fico intenționa să călătorească în China și să se întâlnească cu președintele rus Putin, după care ar putea avea loc o întâlnire cu Zelenski.

În contextul politic al Slovaciei, discuția privind garanțiile de securitate capătă o nouă dimensiune: țara consideră că rolul său în coordonarea mișcării trupelor străine pe teritoriul său face parte din angajamentele mai largi privind stabilitatea regională. În același timp, Fico subliniază necesitatea unui compromis între securitate și suveranitate, precum și importanța abordării aspectelor umanitare și politice ale războiului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
2
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
contor-electric-1536x1024
3
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Digi Sport
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1886
Trei din cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan...
2025-09-07-1852
Bolojan: Reforma ANRE, ASF şi ANCOM nu este un moft şi nu este...
parinti si copii langa scoala
Conducerea celei mai mari școli din Capitală a decis să revină asupra...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea...
Ultimele știri
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală, surprinse pe mapamond. Fenomenul, vizibil și din România
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei
Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WEB DRONE TERESTRE UCRAINA SURSA BFBS Force News 070925_07507
Ucraina folosește drone terestre pe front. Vehicule militare controlate de la distanță ce pot transporta muniție și răniți
Vladimir Putin și Xi Jinping
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a înlocui părți ale corpului „ca pe anvelopele unei mașini”
o pizza Domino's
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Părinți influenceri, criticați după ce au dezvăluit regulile pentru cei cinci copii: "Se așteaptă note...
Cancan
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Ajutor de minimis 2025: schimbarea care îi vizează direct pe români
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică