Kremlinul s-a dezis oficial de cea mai mare sărbătoare din perioada URSS, 7 octombrie - ziua revoluției bolșevice din 1917. Dmitri Peskov a declarat că „7 noiembrie și-a pierdut relevanța”.

„Ziua de 7 noiembrie și-a pierdut relevanța, fiind dificil de estimat ce susținere ar putea avea ideea reinstaurării acestei date”, a declarat Dimitri Peskov jurnaliștilor.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a venit după ce partidul comuniștilor din Rusia a cerut revenirea la marcarea „sărbătorii”.

„Sincer să fiu, nu am auzit încă această propunere”, a spus Peskov. „Este greu de spus ce bază de susținere ar putea avea această propunere, de aceea, probabil, ar trebui mai întâi să se obțină opinia celorlalte fracțiuni parlamentare și abia apoi să se tragă concluzii”, a adăugat el.

În opinia lui Peskov, „este clar că, din punct de vedere istoric, această sărbătoare și-a pierdut într-o oarecare măsură relevanța, dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem poziția generației mai în vârstă, care a sărbătorit această sărbătoare toată viața”.

Amintim, în noaptea de 6 spre 7 noiembrie 1917 (24-25 octombrie stil vechi), la Petrograd a avut loc o lovitură de stat. Vreme de 70 de ani, ruşii şi celelalte popoare comunizate au celebrat aşa-numita Revoluţie din Noiembrie.

În fapt, Revoluţia Rusă a fost declanşată în martie 1917, odată cu abdicarea ţarului, şi a fost CONFISCATĂ de puciul lui Vladimr Iici Lenin. Rusia nu s-a predat de bună voie comuniştilor, a existat rezistenţă şi politică, şi militară. Dar partidele democratice ruseşti nu aveau practica guvernării. Până în 1905, Rusia nu avusese un adevărat parlament.

În schimb, Lenin, Troţki şi aliaţii lor radicali trăiseră mult în Occident, ştiau cum să controleze un sistem politic aflat în faza sa cea mai vulnerabilă. Bolşevicii au fost singurii care au îndrăznit să acapareze putere nelimitată a ţarilor.

Editor : A.R.