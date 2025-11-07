Live TV

Moscova se leapădă oficial de sărbătoarea care marca victoria revoluției bolșevice

Data publicării:
lenin
Sursa foto: arhivă

Kremlinul s-a dezis oficial de cea mai mare sărbătoare din perioada URSS, 7 octombrie - ziua revoluției bolșevice din 1917. Dmitri Peskov a declarat că „7 noiembrie și-a pierdut relevanța”. 

„Ziua de 7 noiembrie și-a pierdut relevanța, fiind dificil de estimat ce susținere ar putea avea ideea reinstaurării acestei date”, a declarat Dimitri Peskov jurnaliștilor.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a venit după ce partidul comuniștilor din Rusia a cerut revenirea la marcarea „sărbătorii”. 

„Sincer să fiu, nu am auzit încă această propunere”, a spus Peskov. „Este greu de spus ce bază de susținere ar putea avea această propunere, de aceea, probabil, ar trebui mai întâi să se obțină opinia celorlalte fracțiuni parlamentare și abia apoi să se tragă concluzii”, a adăugat el.

În opinia lui Peskov, „este clar că, din punct de vedere istoric, această sărbătoare și-a pierdut într-o oarecare măsură relevanța, dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem poziția generației mai în vârstă, care a sărbătorit această sărbătoare toată viața”.

Amintim, în noaptea de 6 spre 7 noiembrie 1917 (24-25 octombrie stil vechi), la Petrograd a avut loc o lovitură de stat. Vreme de 70 de ani, ruşii şi celelalte popoare comunizate au celebrat aşa-numita Revoluţie din Noiembrie.

În fapt, Revoluţia Rusă a fost declanşată în martie 1917, odată cu abdicarea ţarului, şi a fost CONFISCATĂ de puciul lui Vladimr Iici Lenin. Rusia nu s-a predat de bună voie comuniştilor, a existat rezistenţă şi politică, şi militară. Dar partidele democratice ruseşti nu aveau practica guvernării. Până în 1905, Rusia nu avusese un adevărat parlament.

În schimb, Lenin, Troţki şi aliaţii lor radicali trăiseră mult în Occident, ştiau cum să controleze un sistem politic aflat în faza sa cea mai vulnerabilă. Bolşevicii au fost singurii care au îndrăznit să acapareze putere nelimitată a ţarilor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
4
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Digi Sport
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel...
grindeanu manda baluta
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Președintele va discuta săptămâna viitoare cu liderii Coaliției...
Ultimele știri
Adina Năstase: PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nicușor Dan a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui
Încă o navă-vânător a intrat în flota militară a României. A fost cumpărată de la Marina Regală Britanică
Nicușor Dan: Ne-ar plăcea ca salariile să fie mari, dar majorarea salariului minim poate să trimită oamenii în șomaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kyiv, Ukraine. 24th Apr, 2022. Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak, center, during a face-to-face meeting with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and U.S. Secretary of State Tony Blinken, April 24, 2022 in Kyiv, Ukraine. Aust
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”
Photo Illustration In India
Rusia se pregătește să lanseze un rival pentru serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa cum a făcut în Pactul Ribbentrop-Molotov, din 1939
lavrov urss
Serghei Lavrov spune că Marco Rubio a apreciat bluza inscripţionată cu URSS, pe care a purtat-o în Alaska: „Există o istorie”
serghei lavrov
Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Ce înseamnă cuponul de pensie gri? Culoarea talonului contează
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Sabrina Carpenter a numit-o „sufletul ei pereche” pe Nicole Kidman, înainte de a o „aresta” în timpul...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Ce procent vor păstra pensionarii din pensie dacă se angajează după 65 de ani?
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...