Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi: „Vor să grăbească procesul, însă drumul e lung”

Statele Unite, care acționează drept mediator în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, „fac presiuni pentru accelerarea procesului”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat presei rusești, citată de The New Voice of Ukraine. Următoarea rundă de negocieri trilaterale privind Ucraina este programată pentru săptămâna viitoare.

Peskov a afirmat că procesul de negociere privind Ucraina reprezintă „un drum lung” și că „o mare parte din muncă” rămâne încă de făcut. El a susținut că așteptarea unor rezultate rapide sau cu impact puternic din partea contactelor trilaterale ar putea fi o greșeală, deși a evaluat drept pozitivă organizarea negocierilor.

Peskov a reiterat cererile Kremlinului cu privire la așa-numita „formulă Anchorage” privind problemele teritoriale, susținând că fără punerea sa în aplicare nu ar exista progrese rapide în cadrul negocierilor.

Negocierile trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, menite să pună capăt războiului, au avut loc la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) în perioada 23-24 ianuarie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile au fost constructive, adăugând că acestea s-au concentrat în principal pe posibilii parametri pentru încheierea războiului.

Oficialii americani au declarat că discuțiile trilaterale „au depășit așteptările”, descriind atmosfera ca fiind „foarte optimistă, pozitivă și constructivă”.

Potrivit rapoartelor mass-media, nu s-au luat decizii cu privire la problemele teritoriale, deși s-au înregistrat unele progrese în discuțiile privind chestiunile militare.

Trimisul special al președintelui SUA, Steven Witkoff, a declarat că negocierile vor continua săptămâna viitoare. Axios a scris că următoarea întâlnire ar putea avea loc pe 1 februarie.

