Moscova și-a extins „inelul de fier” al apărării aeriene. Reședința lui Putin a dispărut de pe hărțile rusești

sistem Panțir-S1 SAM
Estomparea imaginii din Valdai

Rusia și-a extins semnificativ perimetrul de apărare aeriană din jurul Moscovei, construind un nou „inel” de sisteme de rachete Panțir montate pe turnuri specializate. Analize OSINT recente ale imaginilor din satelit arată că numărul unităților defensive care înconjoară capitala a depășit acum 100.

Conform unei investigații realizate de Radio Liberty pe baza analizei satelitului OSINT, forțele ruse au început construirea unui „inel” de protecție suplimentar, dotat cu sisteme de rachete sol-aer Panțir-S1 montate pe turnuri de mare altitudine. Primul turn al acestui nou strat defensiv a fost localizat în apropierea orașului Kashira, din regiunea Moscovei, încă din luna februarie.

Numărul total de unități de apărare aeriană – inclusiv bateriile Panțir, S-300 și S-400 – care înconjoară capitala a crescut constant din 2023, depășind acum 100 de unități individuale. Acest lucru reflectă un efort masiv de a recrea o dispunere defensivă stratificată, în stil sovietic, utilizând adesea poziții militare din perioada Războiului Rece.

Experții avertizează că obsesia de a proteja capitala și reședințele elitei ar putea lăsa vulnerabile regiunile de pe linia frontului, precum Belgorod, Briansk și Kursk, pe măsură ce sistemele sunt redirecționate către Moscova.

Într-o mișcare fără precedent pentru infrastructura civilă, popularul serviciu de navigație rus Yandex Maps a „ascuns” reședința lui Vladimir Putin din Valdai.

Teritoriul a fost estompat pe imaginile din satelit, o măsură aplicată anterior doar în cazul fabricilor militar-industriale sensibile și al instalațiilor de apărare.

Rapoartele indică faptul că reședința Valdai, unde Putin ar petrece mult timp, este acum protejată de peste 25 de sisteme dedicate de apărare aeriană.

 

 

 

 

