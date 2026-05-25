Mai multe mine magnetice produse de NATO au fost depistate pe o navă cisternă în portul rus Ust-Luga de la Marea Baltică, a declarat luni Comitetul de anchetă al Rusiei, relatează Reuters. Comitetul a declarat că minele au fost găsite de scafandri în timpul unei inspecţii a corpului navei-cisternă Arrhenius, care a sosit din portul belgian Anvers pentru a încărca gaz petrolier lichefiat.

Serviciul de securitate rus FSB susține că petrolierul ARRHENIUS, care transporta GPL și sosea din Anvers (Belgia, stat membru al NATO) către Ust-Luga, în regiunea Leningrad, avea atașate mine explozive.

Rusia a întărit măsurile de siguranţă în porturile sale în urma unor acte suspectate de sabotaj menite să submineze infrastructura sa energetică, notează News.ro.

Anul trecut, Rusia a ordonat scafandrilor să inspecteze navele din porturile sale, după atacuri suspectate asupra a patru petroliere. Petrolierul Suezmax Koala a eşuat la Ust-Luga după o explozie în sala motoarelor, în februarie 2025.

Conform datelor de urmărire a navelor LSEG, Arrhenius arborează pavilionul Liberiei şi este administrat de Maple Mariner Holding din Emiratele Arabe Unite.

O purtătoare de cuvânt a Comitetului de Investigaţii al Rusiei, Svetlana Petrenko, a declarat că minele au fost produse de o ţară NATO. Ea a spus că nava, care a intrat în Ust-Luga pe 20 mai, urma să navigheze către portul turc Samsun.

Minele au fost dezactivate, a precizat Petrenko.

„Pe baza acţiunilor iniţiale de investigaţie, se poate deja concluziona că minele magnetice nu ar fi putut fi instalate în apele teritoriale ale Rusiei”, a subliniat Petrenko.

NATO nu a putut fi contactată imediat pentru a comenta.

