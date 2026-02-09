Live TV

Moscova va activa rețeaua Friedensbewegung pentru a sabota Conferința de la Munchen, avertizează serviciile secrete ucrainene

Data actualizării: Data publicării:
Demonstrationszug Schulstreik gegen Wehrpflicht, Nürnberg, 05.12.2025
Moscova pregătește provocări în Europa în timpul Conferinței de securitate de la München, a avertizat serviciul de informații militare al Ucrainei.

Serviciile speciale ruse intenționează să lanseze în Europa o campanie hibridă de amploare, cu participarea așa-numitelor mișcări „pacifiste”, în timpul Conferinței de securitate de la München, care va avea loc în perioada 13-15 februarie 2026. Despre acest lucru a avertizat Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Potrivit informațiilor serviciilor secrete ucrainene, în ajunul și în timpul forumului, Moscova intenționează să organizeze acțiuni coordonate în stradă, îndreptate împotriva Ucrainei și a partenerilor săi occidentali. Un rol cheie în această campanie îl va juca o structură numită „Mișcarea pentru pace”, cunoscută în Germania sub numele de Friedensbewegung.

Sub acoperirea sloganurilor pacifiste, participanții la această rețea pro-rusă vor promova teze avantajoase pentru Kremlin, printre care: afirmații că „sprijinul acordat Ucrainei provoacă al treilea război mondial”, „UE și NATO sunt agresori”, precum și că „Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Europa”.

Serviciile secrete ucrainene subliniază că scopul final al acestor narațiuni este de a submina sprijinul internațional pentru Ucraina și de a exercita presiuni asupra guvernelor țărilor europene pentru a reduce ajutorul acordat Kievului.

Friedensbewegung se poziționează ca o rețea descentralizată de inițiative antimilitariste și anti-război. Mișcarea s-a format în anii 50-80 ai secolului trecut și s-a opus politicii NATO și amplasării armelor nucleare, inclusiv în Germania de Vest. Cu toate acestea, potrivit informațiilor GUR, astăzi cei mai activi reprezentanți ai acestei rețele sunt legați de serviciile secrete ruse.

Printre aceștia, serviciile secrete o menționează pe Elena Kolbasnikova, născută în 1975. Ea a organizat mitinguri anti-ucrainene în Köln și Düsseldorf și a susținut public regimul dictatorului Vladimir Putin. În 2023, Kolbasnikova a obținut cetățenia rusă.

Un alt personaj important este partenerul ei, Max Shlund, cunoscut și sub numele de Rostislav Teslyuk, născut în 1985. Potrivit serviciilor secrete ucrainene, el are legături cu structurile cazaciilor ruși și a participat la organizarea de acțiuni pro-Kremlin în Germania. În 2024, după perchezițiile efectuate de procuratura germană în cazul dețineri ilegale de arme, Shlund și Kolbasnikova au părăsit Germania și au plecat în Rusia.

Printre distribuitorii activi ai agendei Kremlinului în cadrul Friedensbewegung este menționat și Viacheslav Zeeswald. GUR îl caracterizează ca un activist pro-rus, care promovează sistematic tezele favorabile Moscovei prin propriul canal Telegram. Potrivit serviciilor de informații, el menține contacte cu serviciile speciale rusești și cu organizațiile de extremă dreapta din Europa.

Serviciile secrete ucrainene subliniază că persoanele menționate și alți membri ai rețelei utilizează diverse metode pentru a-și masca activitatea, prezentând-o ca pe o inițiativă pașnică. În același timp, obiectivul real este de a albi politica Kremlinului, care a comis numeroase crime de război în Ucraina, precum și de a promova ideea necesității de a satisface cererile Moscovei sub pretextul realizării păcii globale.

La Kiev, acțiunile planificate sunt considerate ca parte a unei ample operațiuni informațional-politice menite să submineze unitatea Europei în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei și să slăbească coaliția internațională împotriva agresiunii ruse.

