Moscova vrea să mențină o punte financiară esențială spre Occident: Raiffeisen nu-și poate vinde o participație la divizia din Rusia

Raiffeisen Bank International a eșuat într-o nouă încercare de a vinde o participație la divizia sa din Rusia, au declarat două persoane familiarizate cu situația, în contextul în care Moscova încearcă să mențină o punte financiară esențială către Occident, potrivit Reuters.

Banca Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din țară care nu este supus sancțiunilor, care au izolat rivalii locali, ceea ce o face de o importanță critică pentru plățile comerciale cu Rusia, inclusiv exporturile de gaze către Europa.

Oficialii ruși s-au opus unei vânzări în parte pentru că erau îngrijorați că un cumpărător rus care preia participația ar putea duce la sancțiuni occidentale împotriva RBI, a declarat una dintre persoanele consultate de Reuters. Ambele surse au vorbit sub condiția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

M iliarde izolate

Raiffeisen a căutat să vândă o participație la divizia sa rusească unui cumpărător local, în speranța că Moscova va ridica blocajul privind repatrierea miliardelor din profiturilor afacerii.

De asemenea, este sub presiunea SUA și a Uniunii Europene de a reduce activitatea în Rusia din cauza războiului Moscovei în Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Raiffeisen a declarat că firma își reduce activitatea în Rusia și că orice vânzare a afacerii sale necesită aprobarea Moscovei, fără a comenta discuțiile recente.

„RBI negociază vânzarea filialei sale rusești”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că banca nu poate oferi un termen limită „pentru că sunt necesare numeroase aprobări de reglementare, inclusiv aprobări din partea autorităților ruse”.

Directorul executiv Johann Strobl a făcut mai multe încercări în trecut de a vinde o participație la compania rusească și chiar a făcut o vizită în Rusia în acest scop.

T ensiuni care escaladează

Ultimele încercări de vânzare au eșuat pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și Occident s-au intensificat. Liderii europeni și-au sporit pregătirile pentru utilizarea a zeci de miliarde de euro din Belgia, aparținând băncii centrale a Rusiei, pentru a sprijini Ucraina.

Europa vrea, de asemenea, să pună capăt importurilor de gaze rusești, în urma solicitării președintelui american Donald Trump ca Europa să rupă legăturile energetice cu Moscova.

Doborârea dronelor rusești deasupra Poloniei a tensionat și mai mult relațiile.

Viena, capitala Austriei și sediul RBI, a fost recent criticată și de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a avertizat asupra consecințelor în cazul în care țara renunță la neutralitate.

Deocamdată, Raiffeisen continuă să fie importantă pentru Rusia pentru gaze și alte plăți, au declarat cele două surse, chiar dacă își reduce activitatea.

Opoziția Rusiei față de vânzarea de participații a fost întemeiată pe dorința de a menține ceea ce a mai rămas din legăturile sale economice cu Europa, care încă cumpără petrol și gaze rusești în valoare de miliarde de euro, deși mult mai puțin decât înainte de război.

O a treia persoană care cunoaște activitatea Raiffeisen în Rusia a declarat că autoritățile țării doresc să o păstreze ca o poartă de acces pentru transferurile de bani către Europa și că banca intenționează să continue să opereze acolo.

Statut special

Austria și Rusia au fost împletite încă de la ocuparea țării de către Armata rusă la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, redându-i independența cu condiția de a rămâne neutră.

Austria a devenit prima țară din Europa de Vest care a semnat un acord de cumpărare a gazelor rusești, iar Viena a devenit un important centru financiar pentru Rusia.

Statutul special al Raiffeisen și dimensiunea sa - mult mai mare decât alte bănci europene din Rusia, UniCredit din Italia și grupul maghiar mai mic OTP Bank - au permis RBI să acumuleze profituri de aproximativ 7 miliarde de euro, acum blocate acolo.

Dacă Raiffeisen ar fi inclusă pe lista neagră a Occidentului, acest lucru ar limita o cale importantă de plată, izolând și mai mult Rusia.

Raiffeisen procesează plățile pentru conducta TurkStream, singura rută rămasă a Rusiei pentru trimiterea de gaze în Europa, după ce altele au fost întrerupte, au declarat sursele.

TurkStream a livrat aproximativ 11,5 miliarde de metri cubi de gaze în primele opt luni ale acestui an prin Turcia către țări europene, inclusiv Bulgaria și Ungaria.

La prețurile medii de piață, gazul respectiv valora aproximativ 3,8 miliarde de dolari, ceea ce îl face o parte importantă a exporturilor de gaze ale Rusiei.

A treia persoană a spus că, în ciuda limitării plăților în euro efectuate de RBI, unui număr mic de companii mari rusești li s-a permis să efectueze plăți în străinătate în euro prin intermediul băncii.

Purtătorul de cuvânt al Raiffeisen a declarat că împrumuturile, depozitele și plățile în Rusia au fost reduse și că plățile „sunt supuse unor restricții severe și respectă sancțiunile”.

Raiffeisen a fost aspru criticată de oficialii ucraineni pentru activitățile bancare din Rusia, care au stimulat economia de război a țării.

Banca este vulnerabilă la sancțiunile rusești. La începutul acestui an, o instanță rusă a obligat-o să plătească 2 miliarde de euro daune pentru eșecul unui schimb complex de active.

