Live TV

Moscova vrea să mențină o punte financiară esențială spre Occident: Raiffeisen nu-și poate vinde o participație la divizia din Rusia

Data publicării:
sediul băncii Raiffeisen din Moscova, Rusia
Foto: Profimedia Images
Din articol
Miliarde izolate Tensiuni care escaladează Statut special

Raiffeisen Bank International a eșuat într-o nouă încercare de a vinde o participație la divizia sa din Rusia, au declarat două persoane familiarizate cu situația, în contextul în care Moscova încearcă să mențină o punte financiară esențială către Occident, potrivit Reuters.

Banca Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din țară care nu este supus sancțiunilor, care au izolat rivalii locali, ceea ce o face de o importanță critică pentru plățile comerciale cu Rusia, inclusiv exporturile de gaze către Europa.

Oficialii ruși s-au opus unei vânzări în parte pentru că erau îngrijorați că un cumpărător rus care preia participația ar putea duce la sancțiuni occidentale împotriva RBI, a declarat una dintre persoanele consultate de Reuters. Ambele surse au vorbit sub condiția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Miliarde izolate

Raiffeisen a căutat să vândă o participație la divizia sa rusească unui cumpărător local, în speranța că Moscova va ridica blocajul privind repatrierea miliardelor din profiturilor afacerii.

De asemenea, este sub presiunea SUA și a Uniunii Europene de a reduce activitatea în Rusia din cauza războiului Moscovei în Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Raiffeisen a declarat că firma își reduce activitatea în Rusia și că orice vânzare a afacerii sale necesită aprobarea Moscovei, fără a comenta discuțiile recente.

RBI negociază vânzarea filialei sale rusești”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că banca nu poate oferi un termen limită „pentru că sunt necesare numeroase aprobări de reglementare, inclusiv aprobări din partea autorităților ruse”.

Directorul executiv Johann Strobl a făcut mai multe încercări în trecut de a vinde o participație la compania rusească și chiar a făcut o vizită în Rusia în acest scop.

Tensiuni care escaladează

Ultimele încercări de vânzare au eșuat pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și Occident s-au intensificat. Liderii europeni și-au sporit pregătirile pentru utilizarea a zeci de miliarde de euro din Belgia, aparținând băncii centrale a Rusiei, pentru a sprijini Ucraina.

Europa vrea, de asemenea, să pună capăt importurilor de gaze rusești, în urma solicitării președintelui american Donald Trump ca Europa să rupă legăturile energetice cu Moscova.

Doborârea dronelor rusești deasupra Poloniei a tensionat și mai mult relațiile.

Viena, capitala Austriei și sediul RBI, a fost recent criticată și de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a avertizat asupra consecințelor în cazul în care țara renunță la neutralitate.

Citește și:

Raiffeisen Bank face milioane de euro de la companii care aprovizionează armata lui Putin. Culmea, banii nu pot părăsi Rusia

Deocamdată, Raiffeisen continuă să fie importantă pentru Rusia pentru gaze și alte plăți, au declarat cele două surse, chiar dacă își reduce activitatea.

Opoziția Rusiei față de vânzarea de participații a fost întemeiată pe dorința de a menține ceea ce a mai rămas din legăturile sale economice cu Europa, care încă cumpără petrol și gaze rusești în valoare de miliarde de euro, deși mult mai puțin decât înainte de război.

O a treia persoană care cunoaște activitatea Raiffeisen în Rusia a declarat că autoritățile țării doresc să o păstreze ca o poartă de acces pentru transferurile de bani către Europa și că banca intenționează să continue să opereze acolo.

Statut special

Austria și Rusia au fost împletite încă de la ocuparea țării de către Armata rusă la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, redându-i independența cu condiția de a rămâne neutră.

Austria a devenit prima țară din Europa de Vest care a semnat un acord de cumpărare a gazelor rusești, iar Viena a devenit un important centru financiar pentru Rusia.

Statutul special al Raiffeisen și dimensiunea sa - mult mai mare decât alte bănci europene din Rusia, UniCredit din Italia și grupul maghiar mai mic OTP Bank - au permis RBI să acumuleze profituri de aproximativ 7 miliarde de euro, acum blocate acolo.

Dacă Raiffeisen ar fi inclusă pe lista neagră a Occidentului, acest lucru ar limita o cale importantă de plată, izolând și mai mult Rusia.

Raiffeisen procesează plățile pentru conducta TurkStream, singura rută rămasă a Rusiei pentru trimiterea de gaze în Europa, după ce altele au fost întrerupte, au declarat sursele.

TurkStream a livrat aproximativ 11,5 miliarde de metri cubi de gaze în primele opt luni ale acestui an prin Turcia către țări europene, inclusiv Bulgaria și Ungaria.

La prețurile medii de piață, gazul respectiv valora aproximativ 3,8 miliarde de dolari, ceea ce îl face o parte importantă a exporturilor de gaze ale Rusiei.

A treia persoană a spus că, în ciuda limitării plăților în euro efectuate de RBI, unui număr mic de companii mari rusești li s-a permis să efectueze plăți în străinătate în euro prin intermediul băncii.

Purtătorul de cuvânt al Raiffeisen a declarat că împrumuturile, depozitele și plățile în Rusia au fost reduse și că plățile „sunt supuse unor restricții severe și respectă sancțiunile”.

Raiffeisen a fost aspru criticată de oficialii ucraineni pentru activitățile bancare din Rusia, care au stimulat economia de război a țării.

Banca este vulnerabilă la sancțiunile rusești. La începutul acestui an, o instanță rusă a obligat-o să plătească 2 miliarde de euro daune pentru eșecul unui schimb complex de active.

Citește și:

Cum a fost „subvenționat” bugetul de apărare al Rusiei de taxele firmelor occidentale. „E vorba de 40 de miliarde de euro”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția schimbă planul: amână tăierile din primării până se...
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Vreme extremă în România, val de alerte. Viscol la munte, furtuni în...
Ultimele știri
Petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru posibila implicare în incidentele cu drone
Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem
profimedia-1041639822
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani
Vladimir Putin
„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești
ofițer militar rus
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...